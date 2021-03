Libertad x Universidad de Católica: onde assistir Libertadores hoje – 17/3

Libertad e Universidad Católica de Quito decidem uma vaga na terceira fase da Copa Libertadores da América 2021. Nesta quarta-feira, os clubes se enfrentam no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai, às 19h15, com os donos da casa então precisando apenas do empate para garantirem a classificação.

Com vitória pelo placar mínimo no jogo de ida, a equipe do Libertad carrega a vantagem do empate no segundo confronto. Em caso de derrota por 1 a 0, disputa então segue para os pênaltis. No entanto, revés por com dois gols ou mais, classifica os equatorianos por conta do critério do gol fora.

Líder do Campeonato Paraguaio, o Libertad chega para o confronto com duas vitórias seguidas. Em seu último compromisso, venceu o Sol de América pela oitava rodada da competição local, e pulou para o primeiro lugar, embora tenha um jogo a menos. Na Libertadores, o clube precisa apenas de um empate, para avançar à terceira fase. Com gol de Rodrigo Bogarin, os paraguaios venceram o duelo de ida contra a Universidad Católica, mas agora jogam em casa para assegurarem a classificação.

Já os equatorianos não vivem sua melhor fase na temporada. Sem vencer há três jogos, o clube precisará superar o Libertad, fora de casa, se quiser conquistar a então vaga. Com a derrota por 1 a 0 na ida, o clube precisa vencer o confronto por mais de dois gols para conquistar a classificação. Entretanto, triunfo pelo placar mínimo, leva a disputa para os pênaltis.

Onde assistir ao vivo Libertad e Universidad Católica?

O confronto entre Libertad e Universidade Católica na Copa Libertadores 2021 não terá transmissão da tv aberta no Brasil. No entanto, a FOX Sports exibe a partida ao vivo, a partir das 19h15.

Onde será Libertad e Universidad Católica?

O confronto de volta entre as equipes será realizado então no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. A bola rola a partir das 19h15 (horário de Brasília), mas desta quarta-feira, dia 17 de março.

