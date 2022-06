Libertadores Feminina 2022: quando vai ser, brasileiros e como funciona

Assim como no masculino, a Copa Libertadores da América Feminina 2022 também promete grandes disputas dentro de campo em busca da taça mais desejada da temporada. A Conmebol já definiu o país sede e as principais datas, onde três equipes brasileiras vão representar a nação. Confira todas as informações sobre o torneio para não perder nenhum lance.

Quando vai ser a Libertadores Feminina 2022?

A Libertadores Feminina vai acontecer entre os dias 13 e 28 de outubro de 2022 em Quito, no Equador.

Em 26 de maio, a Conmebol confirmou a sede da competição través das redes sociais. Eqauador também vai receber a final do futebol masculino em 29 de outubro, marcada para Guyaquil, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, ou seja, a decisão do feminino será jogada um dia antes.

O palco da final feminina, entretanto, ainda não foi anunciado pela entidade.

Esta vai ser a segunda vez que a Libertadores Feminina acontece no Equador. Em 2019, o Corinthians conquistou o bicampeonato ao derrotar a Ferroviária também em Quito.

Realizada desde 2009, a Libertadores reúne os principais elencos do futebol sul-americano em uma mesma competição com o principal intuito de celebrar o futebol feminino no continente. De lá pra cá, muita coisa mudou mas, principalmente, a categoria ganhou força e popularidade.

Brasileiros na Libertadores Feminina 2022

As equipes de Palmeiras, Corinthians e Ferroviária vão representar o Brasil na Libertadores do futebol feminino neste ano. O Timão é o atual campeão brasileiro e também da Libertadores, enquanto o alviverde é o vice-campeão brasileiro e a Ferroviária garantiu-se em terceiro lugar na classificação do Brasileirão.

Diferente do masculino, as vagas são limitadas para cada país. Em 2022, a competição contará com três representantes do Brasil porque o Corinthians venceu a Libertadores e também o Brasileirão, dando a oportunidade para um terceiro elenco disputar.

Esta é a primeira vez da equipe do Palmeiras no torneio. O grupo comandado por Ricardo Belli disputou a final do Brasileirão e, por isso, carimbou o seu passaporte até o torneio. Já a Ferroviária é velha conhecida, campeã em 2015 e 2020.

Como funciona a Libertadores Feminina?

Dezesseis clubes disputam a Libertadores de futebol feminino na temporada, divididos em quatro grupos de quatro em cada, onde se enfrentam em turno único e na mesma chave por seis rodadas. Somente os dois melhores colocados seguem para a próxima fase.

Os classificados disputam as quartas de final em partida única, jogado em formato eliminatório. Os quatro times vencedores avançam para as semifinais e, por fim, os dois melhores disputam a tão sonhada final.

Os times perdedores da semifinal disputam o terceiro lugar da Libertadores, mas sem taça ou qualquer tipo de prêmio.

Quem é o atual campeão da Libertadores Feminina?

O time do Corinthians é o atual campeão da Libertadores Feminina. O Timão venceu o Santa Fé, da Colômbia, na decisão pela taça mais valiosa do futebol sul-americano e conquistou o tricampeonato.

Disputada em 21 de novembro do ano passado, no Uruguai, as equipes entraram em campo com toda a confiança necessária para adquirir o troféu. O Corinthians, conseguiu marcar e até ampliar com gols de Adriana e Gabi Portilho.

Este é o terceiro troféu do Corinthians. O clube venceu em 2017 e 2019.

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos da final.