Libertadores: onde assistir Cerro Porteño x Olimpia ao vivo e horário (25/5)

Disputando a segunda vaga para as oitavas de final da Libertadores no grupo G, as equipes de Cerro Porteño e Olimpia entram em campo nesta quarta-feira, 25 de maio, a partir das 21h (Horário de Brasília). Pela última rodada da fase de grupos, a palco do confronto será o Estádio General Pablo Rojas, em Assunção. Para descobrir onde assistir Cerro Porteño x Olimpia ao vivo, confira no texto a seguir.

Onde assistir Cerro Porteño x Olimpia?

O jogo entre Cerro Porteño e Olimpia hoje será transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h, pelo horário de Brasília, na última rodada da Libertadores.

Com transmissão ao vivo e exclusiva, o canal da Conmebol exibe todas as emoções da última rodada da Libertadores diretamente em sua emissora disponível através das operadoras da Sky, Claro e DirecTV GO.

Para acompanhar online, os aplicativos do Now, DirecTV GO e o Sky Play disponibilizam

Informações do jogo Cerro Porteño x Olimpia:

Data: 25/05/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção

Onde assistir: Conmebol TV

+Classificação geral da Libertadores 2022: tabela e garantidos nas oitavas

Cerro Porteño e Olimpia na Libertadores

Ocupando a vice-liderança com 8 pontos, o Cerro segue vivo na briga pela segunda vaga das oitavas de final da Libertadores. Para chegar até o mata-mata, o elenco paraguaio só precisa de um empate no confronto direto desta quarta-feira, já que possui três pontos de vantagem.

Do outro lado, o Olimpia vem logo atrás, na terceira posição, com 5 pontos, ou seja, precisa vencer o confronto desta quarta-feira e descontar a diferença no saldo de gols, que é de quatro, para avançar até a próxima fase da competição sul-americana. Se não conseguir, aí pode brigar pela vaga da Sul-Americana.

Escalação do Cerro Porteño: Jean; Rodríguez Armoa, Duarte Pereira, Patiño, Rolón; Cardozo Lucena, Benítez, Carrascal, Aquino; Romero e Marcelo Moreno. Técnico: Francisco Arce

Escalação do Olimpia: Olveira; Otálvaro, González, Salcedo, Luis Felipe Zárate Cardozo; Torres, Candia, Quintana, Salazar; González e Paiva. Técnico: Julio César Cáceres

Último jogo Cerro Porteño x Olimpia

A última partida entre as equipes de Olimpia e Cerro Porteño foi realizada em 5 de abril, pela temporada atual, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Por 0 x 0, as equipes ficaram no empate sem gols.

Saiba como foi o último jogo entre as equipes.