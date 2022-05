Libertadores: onde assistir Deportivo Cali x Always Ready e horário (19/05)

Tem jogão pela Libertadores hoje! Os times de Deportivo Cali e Always Ready entram em campo para disputar a penúltima rodada do grupo E nesta quinta-feira, 19 de maio, a partir das 23h (horário de Brasília), no Estádio Deportivo Cali, em Las Palmeras. Confira todas as informações de onde assistir Deportivo Cali x Always Ready ao vivo.

Onde assistir Deportivo Cali x Always Ready hoje?

O jogo do Deportivo Cali e Always Ready hoje vai passar ao vivo no Facebook Watch, a partir das 23h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão gratuita para todo o Brasil, o Facebook Watch é o grande responsável por transmitir o jogo desta quinta-feira na Libertadores.

O torcedor deve acessar a rede social com o seu login e a senha, procurar pela página da Conmebol Libertadores oficial e curtir como e onde quiser o jogo decisivo da competição.

Informações do jogo Deportivo Cali x Always Ready hoje:

Data: 19/05/2022

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Estádio Deportivo Cali, em Las Palmeras

Onde assistir: Facebook Watch

+ Onde vai ser a final da Libertadores 2022?

Deportivo Cali e Always Ready na Libertadores:

Ocupando a 3ª posição do grupo, o Deportivo Cali tem pela frente uma grande missão se quiser garantir-se na próxima fase da Libertadores. Com 5 pontos, o time deve contar com o apoio da torcida em casa para garantir os três pontos e consequentemente empatar com o Timão, na parte de cima da tabela.

Do outro lado, o Always Ready tem 4 pontos na quarta e última posição do grupo. Entretanto, se fechar a rodada com vitória, aí promete embolar ainda mais a classificação, levando todas as decisões para a última rodada da competição na temporada.

Escalação do Deportivo Cali: De Amores; Gutierrez, Burdisso, Gutiérrez, Caldera Alvis, Mafla; Camargo Rodriguez, Congo Caicedo, Vásquez, Velasco Bonilla, Teófilo Gutiérrez; Rodríguez. Técnico: Rafael Dudamel

Escalação do Always Ready: Giménez; Enoumba, Ramba Ramírez, Cabrera, Flores; Adrián Rodriguez, Arce, Blanco, Cristaldo; Torres e Borja. Técnico: Eduardo Villegas

Último jogo Deportivo Cali x Always Ready:

Realizado em 28 de abril de 2022, na temporada atual, o último jogo entre Deportivo Cali e Always Ready foi pela terceira rodada da Libetadores.

Por 2 x 2, as equipes ficaram na igualdade e somaram apenas um ponto. Os gols foram de Marcos Riquelme e Juan Carlos Arce, e Kevin André e Burdisso.

Pela Libertadores, saiba como foi o último jogo entre os times.