Libertadores: onde assistir jogo do Fortaleza x River Plate

Podendo se classificar até as oitavas da Libertadores de maneira antecipada, o River Plate visita o Fortaleza nesta quinta-feira, a partir das 19h (Horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, pela quarta rodada do grupo F na competição. A seguir, saiba onde assistir o jogo do Fortaleza x River Plate ao vivo.

Onde assistir o jogo do Fortaleza x River Plate hoje?

O jogo do Fortaleza e River Plate hoje vai passar na ESPN, Star + e Facebook Watch, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN transmite o jogo da Libertadores nesta quinta-feira para todos os estados do Brasil. Para assistir, basta sintonizar na emissora pela TV paga se você é assinante.

Outra opção é o Star+, serviço de streaming por assinatura, com possibilidade de assistir pelo celular, computador, tablets e até na smart TV. Para ter acesso aos planos, acesse o site (www.starplus.com).

Pelo Facebook Watch, você também consegue assistir ao vivo e de graça. Basta procurar pela página da Conmebol Libertadores e curtir todos os lances.

Data: 05/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Onde assistir: ESPN, Star + e Facebook Watch

Fortaleza e River Plate na Libertadores em 2022

O Fortaleza volta a jogar a Libertadores depois de perder para o Corinthians no fim de semana, onde vive um momento crítico. Entretanto, no torneio sul-americana, o time cearense aparece em 3º lugar com 3 pontos, vivo na busca pela vaga até as oitavas. Para continuo no páreo, precisa dos três pontos nesta quinta-feira e torcer por tropeço do Colo-Colo.

Do outro lado, o River Plate é o líder do grupo F da Libertadores com 9 pontos. Com 100% de aproveitamento na primeira fase, o time argentino só precisa vencer hoje para se classificar para as oitavas de final da Libertadores de maneira antecipada. Se empatar, aí dependerá do tropeço do Colo-Colo na rodada.

+ Onde vai ser a final da Libertadores 2022? Conheça a cidade

Possíveis escalações de Fortaleza x River Plate:

Escalação de Fortaleza: Max; Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Jussa, Lucas Crispim; Lucas Lima, Romero e Moises. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Escalação de River Plate: Armani; Herrera, Díaz, Martínez, Casco; Pérez, Simón, Fernández, De La Cruz, Barco; Álvarez. Técnico: Marcelo Gallardo

Confira como foi o último jogo entre os times na Libertadores.