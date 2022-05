Libertadores: onde assistir River Plate x Alianza Lima ao vivo e escalações

Enquanto o River já está classificado para as oitavas, o elenco do Alianza não tem mais oportunidades de avançar

Apenas para cumprir tabela na Libertadores, o River Plate recebe o Alianza Lima nesta quarta-feira, 25 de maio, com a bola rolando às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela última rodada do grupo F. Se você quer saber onde assistir River Plate x Alianza Lima, confira o texto a seguir.

Onde assistir River Plate x Alianza Lima hoje?

O jogo entre River Plate e Alianza Lima hoje será transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 19h, pelo horário de Brasília diretamente da última rodada da Libertadores.

Com transmissão exclusiva, o canal da Conmebol exibe para todos os estados do país o confronto da última rodada da Libertadores. A emissora, porém, só está disponível em operadoras de TV como a Sky, Claro e a DirecTV GO.

Para acompanhar online, os aplicativos do Now, Sky Play e o próprio DirecTV GO também disponibilizam as imagens do jogo para assistir pelo celular.

Informações do jogo River Plate x Alianza Lima hoje:

Data: 25/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina

Onde assistir: Conmebol TV

+Sorteio das oitavas da Libertadores 2022: classificados, data e horário

River Plate e Alianza Lima na Libertadores

Já classificado para as oitavas de final, o River Plate apenas cumpre tabela nesta quarta-feira pela última rodada da Libertadores. Líder do grupo com 13 pontos, o elenco argentino somente busca a vitória para continuar o seu desempenho positivo na competição.

Do outro lado, o Alianza Lima permanece na última posição com 1 ponto, sem qualquer chance de classificação, nem mesmo para a Copa Sul-Americana. Por isso, o time peruano somente cumpre tabela e busca garantir a sua primeira vitória na temporada.

Escalação do River Plate: Centurion; Mammana, Díaz, Martínez, Casco; Zuculini, De La Cruz, Palavecino, Fernández, Barco; Álvarez. Técnico: Marcelo Gallardo

Escalação do Alianza Lima: Campos; Vilchez, Ramos, Jefferson Carlos Portales, Rojas; Concha, Benítez, Ballón, Lavandeira; Aguirre e Barcos. Técnico: Carlos Bustos

Último jogo de River Plate x Alianza Lima

Pela primeira rodada da fase de grupos na Libertadores, as equipes de Alianza Lima e River Plate se enfrentaram pela última vez na temporada, no dia 6 de abril de 2022.

Por 1 x 0, a equipe do River levou a melhor ao marcar gol com Matías Suárez.

Saiba através do vídeo como foi o último jogo entre as equipes.