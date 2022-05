Libertadores: onde assistir River Plate x Colo-Colo ao vivo e horário (19/5)

Equipe do River pode se classificar para as oitavas se vencer hoje, enquanto adversários buscam os três pontos para seguirem vivos

Nesta quinta-feira, 19 de maio, o River Plate vai buscar a classificação antecipada até as oitavas diante do Colo-Colo, a partir das 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela penúltima rodada do grupo F na Libertadores. Saiba onde assistir River Plate x Colo-Colo ao vivo hoje.

Onde assistir River Plate x Colo-Colo ao vivo?

O jogo do River Plate x Colo-Colo hoje será transmitido ao vivo na ESPN 4, Star + e Facebook Watch, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN 4 é quem exibe o confronto da Libertadores nesta quinta-feira ao vivo. Para acompanhar, o torcedor deve obter a emissora em sua programação.

Outra maneira de assistir é no Star +, serviço de streaming, com acesso aos assinantes no aplicativo para celular, tablets, computador e até mesmo na smart TV. O produto está disponível no site (www.starplus.com) pelo valor de R$32,90 ao mês.

Por fim, o Facebook Watch é a opção para quem quer assistir sem pagar nada, totalmente gratuito. É só acessar a rede social e procurar pela Conmebol Libertadores, a página oficial.

Informações do jogo River Plate x Colo-Colo hoje:

Data: 19/05/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina

Onde assistir: ESPN 4, Star + e Facebook

+Onde vai ser a final da Libertadores 2022?

River Plate e Colo-Colo na Libertadores

Próximo de garantir o seu espaço nas oitavas de final, o River Plate só precisa da vitória para carimbar o seu passaporte de maneira antecipada na Libertadores. Em primeiro lugar com 10 pontos, o grupo argentino recebe o apoio de sua fanática torcida em casa na noite desta quinta-feira para fechar matematicamente a classificação. Se empatar ou perder, aí a disputa vai para a próxima rodada.

Do outro lado, o Colo-Colo vem logo atrás na vice-liderança do grupo F com 7 pontos, ou seja, promete se esforçar do começo ao fim da partida para buscar os três pontos em seu favor e consequentemente ficar vivo na briga pelas oitavas de final. Com três pontos a menos, o time chileno empata nos pontos e leva a disputa pela liderança até a última rodada.

Escalação do River Plate: Armani; Casco, Martínez, Díaz, Herrera; Fernández, Pérez, Pochettino; Barco, Álvarez e De La Cruz. Técnico: Marcelo Gallardo

Escalação do Colo-Colo: Cortés; Suazo, Amor, Falcón, Opazo; Fuentes, Pavez, Costa, Leonardo Gil, Solari; Lucero. Técnico: Gustavo Quinteros

Último jogo de River Plate x Colo-Colo:

Pela terceira rodada da Libertadores, as equipes de River Plate e Colo Colo se enfrentaram, no dia 27 de abril de 2022, pela temporada atual.

Por 2 x 1, o River Plate levou a melhor com gols de Suárez e Barco. Já Lucero descontou.

Pela Libertadores, veja como foi o último encontro dos times.