Libertadores: onde assistir Sporting Cristal x Talleres hoje e horário

Com a possibilidade de assumir a liderança no grupo H, o Talleres visita o Sporting Cristal nesta terça-feira (17/05), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima, pela quinta rodada da fase de grupos na Libertadores. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Sporting Cristal x Talleres.

Onde assistir Sporting Cristal x Talleres ao vivo?

O jogo do Sporting Cristal e Talleres vai ser transmitido ao vivo na ESPN 4 e Star +, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Nesta terça-feira, o torcedor poderá curtir de pertinho todos os lances da Libertadores através do canal da ESPN 4 ao vivo, disponível apenas através das operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e a Oi.

Os aplicativos online também estão disponíveis para quem não pode ver pela TV, como é o caso do Star +, serviço por assinatura. Com o e-mail de usuário e a senha, você pode acessar e assistir e como quiser ao vivo.

Informações do jogo Sporting Cristal x Talleres hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Escalações de Sporting Cristal x Talleres:

Provável escalações de Sporting Cristal: Duarte; Madrid Reyes, Gianfranco Massoni, Merlo, Loyola; Castillo, Yotún, Sosa, Ávila, Calcaterra; Liza. Técnico: Roberto Mosquera

Provável escalações de Talleres: Herrera; Benavidez, Catalán, Pérez, Díaz; Godoy, Méndez, Villagra, Fértoli; Girotti e Santos. Técnico: Pedro Caixinha

Sporting Cristal e Talleres na Libertadores

Com apenas um ponto conquistado até aqui e na lanterna da Libertadores, o Sporting Cristal praticamente não tem chances de classificação até as oitavas de final. Por esse motivo, o grupo peruano entra em campo nesta terça cumprindo tabela e para tentar melhorar o seu desempenho.

Do outro lado, o Talleres vem em segundo lugar com 7 pontos, podendo assumir a liderança se vencer o seu confronto, descontar a diferença do saldo de gols do Flamengo e ver o time carioca perder nesta rodada. Com três pontos a menos, os argentinos contabilizam duas vitórias, um empate e uma derrota.

Último jogo de Sporting Cristal x Talleres:

Os times entraram em campo pela última vez para se enfrentarem em 26 de abril de 2022, na temporada atual, pela terceira rodada da Libertadores.

Por 1 x 0, a equipe do Talleres levou a melhor com gol de Esquivel, jogando em casa, na Argentina.

Veja no vídeo como foi o último encontro dos times.