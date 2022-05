Libertadores: onde assistir Vélez x Estudiantes ao vivo e horário (24/05)

Equipe do Estudiantes apenas cumpre tabela, enquanto o Vélez disputa a segunda vaga do grupo na Libertadores

Valendo a classificação para as oitavas de final na Libertadores, o Vélez enfrenta o já classificado Estudiantes nesta terça-feira, 24 de maio, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, pela última rodada do grupo C. A seguir, confira todas as informações e saiba onde assistir Vélez x Estudiantes ao vivo.

Onde assistir Vélez x Estudiantes ao vivo?

Procurando onde assistir Vélez x Estudiantes hoje? Os torcedores devem sintonizar o canal da ESPN 4 e o serviço de streaming Star +, a partir das 19h15, para acompanhar de perto o super jogo da Libertadores.

O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura, ou seja, o torcedor deve ser assinante para acompanhar de perto a programação. Caso não tenha, entre em contato com a sua operadora.

Para assistir online, o streaming Star +, da Disney, também exibe as emoções do confronto pela última rodada da Libertadores nesta terça-feira. A plataforma está disponível para celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo Vélez x Estudiantes hoje:

Data: 24/05/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Vélez e Estudiantes na Libertadores

Ocupando a terceira posição do grupo com 5 pontos, o time do Vélez tem um longo caminho pela frente se quiser brigar pela segunda vaga da Libertadores. Empatado na pontuação com o Bragantino, o clube argentino precisa vencer o seu jogo apenas. Se empatar, aí está fora pelo saldo de gols.

Do outro lado, o Estudiantes apenas cumpre tabela nesta terça-feira porque já está classificado como líder do grupo C até as oitavas. Com 13 pontos, o elenco faturou quatro vitórias e um empate até aqui, buscando apenas mais um triunfo para melhorar o seu saldo na fase final.

Escalação do Vélez: Hoyos; Ortega, Gómez, De los Santos, Guidara; Perrone, Garayalde, Orellano, Sonora; Janson e Lucas Pratto. Técnico: Julio Vaccari

Escalação do Estudiantes: Andújar; Godoy, Rogel, Noguera, Más; Jorge Rodríguez, Castro, Del Prete, Zuqui; Mauro Boselli e Leandro Díaz. Técnico: Ricardo Zielinski

Último jogo de Vélez x Estudiantes:

De maneira avassaladora, o Estudiantes levou a melhor no último jogo contra o Vélez. Pela primeira rodada da fase de grupos na Libertadores, confronto aconteceu durante a noite, na Argentina.

Por 4 x 1, a equipe do Estudiantes venceu e somou os três pontos com gol de Emmanuel Mas, Rogel, Zapiola e Gustavo Javier. Do outro lado, Lucas Janson descontou.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

Classificação do grupo C na Libertadores

O Estudiantes já está classificado para as oitavas de final da Libertadores. Com treze pontos, o elenco argentino coleciona quatro vitórias e um empate até aqui.

Enquanto isso, na última rodada, o RB Bragantino, Vélez e Nacional do Uruguai disputam a segunda vaga até o mata-mata da competição. O primeiro critério de desempate é o saldo de gols, seguido do número de gols pró, depois gol como visitante e por fim o Ranking da Conmebol.

GRUPO C

1 Estudiantes – 13 pontos

2 RB Bragantino – 5 pontos

3 Vélez – 5 pontos

4 Nacional – 4 pontos

