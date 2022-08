No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2 a 0, com gols de Gabigol e Arrascaeta

Valendo a classificação para a semifinal da Libertadores, que horas é o jogo do Flamengo e Corinthians hoje? O embate está programado para começar às 21h30 (Horário de Brasília) nesta quarta, 10 de agosto. O palco vai ser o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de volta nas quartas de final. Com transmissão pela TV aberta, confira todas as informações do jogo de hoje a seguir.

Quem vencer vai jogar contra o Talleres ou Vélez na semifinal da Libertadores.

Que horas é o jogo do Flamengo e Corinthians hoje?

O jogo do Flamengo e Corinthians vai começar às 21h30, nove e meia da noite, pelo horário de Brasília, diretamente do Estádio do Maracanã,

O início da partida e o começo da transmissão seguem o horário de Brasília. Entretanto, torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima devem estar atentos com a diferença no relógio.

O Maracanã, ou Estádio Jornalista Mário Filho, está localizado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, a capital carioca. Com todos os ingressos vendidos para a torcida do Flamengo, o local estará lotado com cartazes, muita música de torcedores e gritos de apoio ao grupo carioca.

Onde vai passar jogo do Flamengo e Corinthians?

O jogo vai passar no SBT e Conmebol TV, a partir das nove e meia da noite, pleno horário de Brasília.

Com transmissão na TV aberta para todo o Brasil, o canal do SBT é o grande responsável por exibir todas as emoções do clássico das nações nesta quarta-feira, em rodada da Libertadores. Téo José comanda o microfone, enquanto Emerson Sheik, Mauro Beting e Nadine Basttos comentam.

Para o torcedor que é assinante da TV paga, o canal da Conmebol TV está disponível como opção. No entanto, só pode ser encontrado nas operadoras da Sky, Claro/Net e DirecTV GO.

Para assistir online, a opção é o site do SBT de graça (www.sbt.com.br), assim como o SBT Vídeos, aplicativo.

Que horas é o jogo do Flamengo e Corinthians hoje: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Esteban Ostojich

Onde assistir: SBT, Site do SBT e Conmebol TV

Do que Flamengo e Corinthians precisam para se classificar?

O Flamengo venceu o primeiro desafio das quartas de final e, por isso, tem a vantagem no confronto. No entanto, trata-se de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, o que significa que tudo é possível dentro de campo.

Por 2 a 0, a equipe rubro-negra levou a melhor no jogo de ida. Agora, o Flamengo só de um empate por qualquer resultado para se garantir na semifinal. Se vencer também está dentro. Lembrando que gol fora de casa não é utilizado como critério.

Para o Corinthians, entretanto, o desafio é muito mais complicado. Como perdeu o primeiro jogo, terá de vencer com três gols ou mais de diferença. Além disso, o grupo alvinegro deve torcer para que o Flamengo não marque mais gols.

Se o Corinthians vencer por 2 x 0 nesta quarta-feira, aí a disputa de pênaltis é quem decide quem segue.

Qualquer empate = classificação do Flamengo

Vitória do Flamengo = classificação do Flamengo

Vitória do Corinthians por 3 gols ou mais de diferença = classificação do Corinthians

Placar de 2 x 0 para o Corinthians = Disputa de pênaltis

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos da primeira partida da Libertadores.

