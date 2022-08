Veja os memes da derrota do Corinthians para o Flamengo na Liberta

O Flamengo venceu o Corinthians por 2 x 0 nesta terça-feira, 02/08, pela partida de ida nas quartas de final da Libertadores. Na Neo Química Arena, Gabigol e Arrascaeta marcaram os gols da vitória. Com o resultado, vieram os memes da derrota do Corinthians para o Flamengo por parte da torcida, aproveitando o placar para comemorar.

Memes da derrota do Corinthians para o Flamengo

O jogo entre Corinthians e Flamengo é conhecido como Encontro das Nações, ou até mesmo clássico das Nações, significando a reunião entre as duas maiores torcidas do Brasil. Com a vitória do Flamengo sobre o Corinthians, os resultados foram os memes nas redes sociais.

Confira os melhores:

passando frio time perdendo e amanhã ainda tem aula de matemática as 7h eu tambem estaria assim pic.twitter.com/wGfR9KkgrX — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) August 3, 2022

QUEM NÃO TÁ ASSIM É MALUCO ISSO AQUI É FLAMENGO P CARALHO!! EXQUEÇAAA TUDO. pic.twitter.com/6ZOq4XkoxW — Vitor Abdalla (@MitoAbdalla) August 3, 2022

"Flamengo vence o primeiro jogo

Das quartas de final da libertadores" Eu tô como: pic.twitter.com/ZzJtqnCOkl — FLAMENGO.MEMES__ (@flamengomemes_) August 3, 2022

Com gols de Arrascaeta e Gabigol, a vitória do Flamengo foi de dar muito orgulho para o torcedor do Rubro-Negro. Com a vantagem no placar, o resultado para o jogo de volta da Libertadores, no Maracanã, fica muito mais fácil

Pelo segundo tempo, muitos torcedores foram embora da Neo Química Arena, o que gerou muita provocação por parte da torcida do Flamengo.

Além de conferir os memes da derrota do Corinthians para o Flamengo, veja as brincadeiras com a torcida alvinegra nesta terça-feira.

Mas me disseram que a torcida do Corinthians apoiava 790 minutos da partida… Que silêncio é esse? — Sincerão (@zlatansincero) August 3, 2022

A TORCIDA DO CORINTHIANS CALADINHA HAHAHAHAHAHAHA — CENTRAL DA NAÇÃO ᕦ😎ᕤ (@centraldanacao) August 3, 2022

"Que linda a torcida do Corinthians cantando após o jogo!" *durante o jogo* pic.twitter.com/mCm1EqSRhj — Tio (@TioBooBooDepre) August 3, 2022

A torcida do Corinthians pic.twitter.com/ao7slL6EqE — CLUBISTAS DO FLA OFICIAL (@clubistasdofla) August 3, 2022

"Torcida do Corinthians apoia o jogo todo, mesmo perdendo" pic.twitter.com/GYiCDmg8X9 — Bruno Pereira 🔴⚫ (@brsilva19) August 3, 2022

Próximo jogo do Corinthians x Flamengo na Libertadores

O jogo de volta entre Flamengo e Corinthians vai ser na próxima terça-feira, 9 de agosto, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30, no horário de Brasília.

Com o primeiro resultado já definido, a segunda rodada no embate vai definir quem avança e consequentemente pega Talleres ou Vélez na semifinal, de acordo com o chaveamento.

+ Ainda tem ingresso Flamengo x Corinthians Libertadores de 2022?