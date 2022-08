Memes da derrota do Corinthians para o Flamengo na Libertadores

O Flamengo está classificado para a semifinal da Libertadores após vencer o Corinthians nesta terça-feira, 9 de agosto, na partida de volta nas quartas. Com a eliminação, torcedores aproveitaram para divulgarem os memes da derrota do Corinthians para o Flamengo na Liberta, por 1 x 0 com gol de Pedro, jogando no Maracanã.

+ Quem o Flamengo vai enfrentar na semifinal da Libertadores 2022

Memes da derrota do Corinthians para o Flamengo na Liberta pelas quartas de final.

Clássico da Nações é nome do encontro entre Flamengo e Corinthians. Estamos falando das duas maiores torcidas do Brasil e, por isso, o nome cai muito bem. Pelas quartas de final da Libertadores de 2022, entretanto, quem levou a melhor foi o Flamengo.

No primeiro jogo, venceu por 2 x 0. Na partida de volta, ganhou pelo placar de 1 x 0, com gol de Pedro. Com isso, os torcedores aproveitaram para brincar com o rival e criaram memes da derrota do Corinthians para o Flamengo.

Confira a seleção dos melhores memes da derrota do Corinthians para o Flamengo.

VAPO VAPO pic.twitter.com/BcBHsnjjBr — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) August 10, 2022

GOLS NA LIBERTADORES 2022 – Corinthians: 5

– Pedro: 8 E tinha gente acreditando na virada! 😂😂😂 — Olé do Brasil (@Oledobrasil) August 10, 2022

As principais brincadeiras e os memes foram dos torcedores rivais sobre a eliminação do Corinthians. Algumas envolveram até mesmo o apresentador Neto, do Donos da Bola, da Rede Bandeirantes, torcedor do Corinthians declarado.

AMANHÃ PROMETE!!! pic.twitter.com/lgMhuFGSlY — Cenas Lamentáveis | DEU GREEN (@CLamentaveis) August 10, 2022

Corinthians, o amiguinho paul tá falando que é hora de dar tchau…👋🏽👋🏽👋🏽👋🏽👋🏽👋🏽 pic.twitter.com/fUYDPQaeB0 — O Príncipe (@PedroPaulo19997) August 10, 2022

só tapa o olho quem tá eliminado da libertadores 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/fLEs0sXnXW — João Guilherme🇾🇪 (@britojx) August 10, 2022

O CORINTHIANS ESTÁ ELIMINADO pic.twitter.com/O8Otzk6GhT — vic (@journalsfetish) August 10, 2022

Memes falam de atuação de jogadores

Além de provocações sobre a eliminação, a atuação de alguns jogadores do Corinthians também sofreram alfinetadas pelos torcedores dos times rivais e até mesmo de próprios corintianos.

Róger Guedes e Yuri Alberto foram os principais alvos das torcidas entre as redes sociais.

Yuri Alberto se não tivesse feito 3 gols no São Paulo: pic.twitter.com/458TIvaonV — Corneta SPFC (@cornetadospfc) August 10, 2022

PÕE NO DVD YURI ALBERTO SEU PIPOQUEIRO. pic.twitter.com/y659rnaT8p — Douglas Nascimento (33/46) (@DoougFuny) August 10, 2022

CONTRATAÇÕES DO DUILIO NA LIBERTADORES 🔥🔥🔥 Renato Augusto: 0 gols

Willian: 0 gols

Roger Guedes: 0 gols

Yuri Alberto: 0 gols

Junior Morais: 0 gols

Giuliano: 0 gols Deixem o homem trabalhar… pic.twitter.com/G79fRIrZyD — assis (@rikelzinho) August 10, 2022

se nem o padre deu jeito no milagre não era o Roger Guedes que faria alguma coisa ne pic.twitter.com/5xdcbNhbQo — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) August 10, 2022

Joga essa bola mais baixa, Roger Guedes pic.twitter.com/px3Ui4kyJH — Contra o cidadão de bem (@Safadaceae) August 10, 2022

Quando serão as semifinais da Libertadores 2022?

As semifinais da Libertadores estão marcadas para os dias 30 de agosto e 1º de setembro (ida) e 6 e 7 de setembro (volta).

Assim como nas fases anteriores, a semifinal também é disputada em jogos de ida e volta. O calendário foi definido pela Conmebol logo no início da temporada e, devido ao Mundial da FIFA, teve de ser reajustado para evitar maiores complicações com a federação.

A final da Libertadores vai acontecer em 29 de outubro, sábado, com horário a ser definido.