Montevideo City x Barcelona de Guayaquil: onde assistir Libertadores – 8/2

A fase preliminar da Copa Libertadores da América vai começar. Pela partida de ida, as equipes Montevideo City Torque x Barcelona de Guayaquil entram em campo nesta terça-feira, 08/02, com a bola rolando no Estádio Centenário, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), onde quem vencer abre vantagem no confronto. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Montevideo City x Barcelona de Guayaquil

O jogo de ida entre Montevideo City Torque x Barcelona de Guayaquil pela fase preliminar da Libertadores nesta terça-feira vai passar no canal ESPN 4 (TV Paga), para todo o Brasil e o Star + (Serviço de Streaming) a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília.

A plataforma de streaming da Disney está disponível por assinatura pelos valores de R$32,90 ou R$45,90 tanto no site (www.starplus.com) como por aplicativo no Android e iOS.

MONTEVIDEO CITY TORQUE

Depois de suar a camisa e conquistar a vaga na fase preliminar da Libertadores na temporada, o Montevideo City, equipe do Uruguai, promete fazer bonito em sua estreia. Pelo Campeonato Uruguaio na primeira divisão, o elenco ficou no empate com o Cerro Largo na primeira rodada e, por isso agora, deve voltar as forças e energias para o confronto desta terça.

BARCELONA DE GUAYAQUIL

Do outro lado, o Barcelona já é um velho conhecido da competição sul-americana. Dezesseis vezes campeão do Campeonato do Equador e com dois vice-campeonatos na Libetadores, o elenco de Guayaquil promete dar o seu melhor desempenho no jogo de ida.

O elenco ainda não estreou no Campeonato do Equador, jogando apenas amistosos neste início de temporada para se preparar ao jogo de hoje.

Escalações de Montevideo City e Barcelona de Guayaquil

Nenhuma das equipes apresenta desfalque para o jogo desta terça-feira, uma vez que a temporada está só começando e, por se tratar de uma partida importante, é provável que ambos os treinadores escalem os seus principais jogadores como titulares.

Montevideo City Torque: Guruceaga; Peña, Pereyra, Arismendi, Álvarez; Álvaro Brun, Milesi, Darío Pereira, Palacios; Cejas, Zeballos

Barcelona de Guayaquil: Burrai; Velasco, Aimar, Sosa, Quinonez; Molina, Preciado, Martínez; Díaz, Tevez

