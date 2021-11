Nacional x Corinthians: onde assistir a semifinal da Libertadores Feminina

Buscando a vaga na grande final, o Corinthians entra com toda a confiança necessária para enfrentar o time do Nacional nesta terça-feira, 16/11, pela semifinal da Libertadores Feminina no Estádio Manuel Ferreira, no Paraguai, às 17h30 (horário de Brasília). Confira onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Nacional x Corinthians ao vivo: O jogo do Nacional e Corinthians hoje terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada, além da plataforma do Facebook de graça e o Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde.

Quando vai ser: 16 de novembro de 2021

16 de novembro de 2021 Horário: 17h30 (horário de Brasília)

17h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Manuel Ferreira, cidade de Assunção, no Paraguai

Estádio Manuel Ferreira, cidade de Assunção, no Paraguai TV: Fox Sports

Fox Sports LiveStream: Facebook e Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Semifinal da Libertadores Feminina 2021

A equipe do Nacional, do Uruguai, chegou até a semifinal feminina depois de terminar em segundo lugar no grupo D na fase de grupos. Lá, venceu dois jogos e perdeu somente um, sendo para o Corinthians em goleada. Nas quartas ultrapassou o Deportivo Cali até alcançar as semis. Por isso, tem que ganhar se quiser chegar até a decisão.

Enquanto isso, o Corinthians chega para disputar a semifinal de maneira invicta, ou seja, ainda não perdeu na competição feminina. Pela fase de grupos terminou em primeiro lugar no grupo D com 9 pontos, ou seja, venceu os três confrontos que disputou. Nas quartas venceu o Alianza Lima e, agora, busca a vaga na final como grande favorito que é.

Escalações de Nacional x Corinthians:

Nenhuma das equipes tem desfalques para o confronto desta terça-feira, o que torna o duelo ainda mais pegado nos gramados da Libertadores Feminina.

Provável escalação do Nacional:

Villanueva; Costa, Colmán, Ferradans, Viera; Gómez, L. Gómez, Bermúdez, A. Gómez, Badell; Pizarro.

Provável escalação do Corinthians:

Corinthians: Natascha; Katiuscia, Pardal, Giovanna Campiolo, Yasmim; Ingryd, Diany, Gabi Portilho, Cacau, Grazi e Jheniffer.

Leia também:

Quais países da Europa já estão classificados na Copa do Mundo 2022?