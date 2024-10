No SBT? Onde vai passar jogo do Galo ao vivo hoje contra o River Plate (29/10)

O Atlético-MG recebe o River Plate na na Arena MRV, em Belo Horizonte, nesta terça-feira, 29 de outubro, pela ida da semifinal Libertadores 2024. O jogo do Galo começa às 21h30, de Brasília, e estará disponível na televisão e também na internet.

Assistir o jogo do Galo ao vivo

A expectativa para a semifinal entre Atlético-MG e River Plate é alta, e os canais de transmissão prepararam uma cobertura especial para o jogo. Quem quiser assistir ao vivo poderá acompanhar o duelo pela ESPN, no canal de TV paga, e também pelo serviço de streaming Disney+, que transmitirá a partida em tempo real para os assinantes.

O pré-jogo na ESPN começa às 21h20, com análises e informações sobre as condições das equipes e as últimas atualizações de escalada. A transmissão ao vivo do Atlético-MG x River Plate promete trazer todos os detalhes do jogo direto da Arena MRV, com uma visão privilegiada das jogadas, entrevistas com técnicos e jogadores, além de uma análise aprofundada da partida.

Quem vai ser escalado no jogo da Libertadores?

Time provável: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco (Fausto Vera), Arana e Rubens (Deyverson); Hulk e Paulinho.

Provável escalação: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Leandro González Pirez (Maxi Meza), Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Nacho Fernández; Miguel Borja e Facundo Colidio.

Atlético-MG x River Plate na Arena MRV: um confronto histórico

Este jogo representa um momento especial para o Atlético-MG e seus torcedores, pois a equipe jogará a semifinal da Libertadores pela primeira vez na Arena MRV, o novo estádio que foi palco de grandes momentos na temporada 2024. O Galo tem sido agendado forte Jogando em casa e conta com o apoio da torcida para fazer a diferença no confronto contra o River Plate.

Com capacidade de cerca de 47 mil torcedores, a Arena MRV será lotada e promete ser uma fortaleza para o Atlético. A energia vinda das arquibancadas pode ser um diferencial, especialmente em uma partida tão decisiva. O River Plate, por outro lado, chega confiante em conquistar um bom resultado fora de casa e levar uma vantagem para o segundo jogo em Buenos Aires.

Expectativas para o jogo do Galo

O confronto entre Atlético-MG e River Plate reúne dois momentos com históricos de sucesso na Libertadores, o que aumenta ainda mais a expectativa dos torcedores e do público. O Galo busca seu segundo título na competição, enquanto o River, tetracampeão, quer manter sua tradição de conquistas na América do Sul. A partida promete ser marcada por muita emoção, estratégia e rivalidade, com cada equipe buscando o melhor resultado para manter viva a esperança de uma vaga na final.

Para o Atlético, vencer em casa será essencial, enquanto o River Plate espera manter o jogo equilibrado para decidir a classificação na Argentina. Fique ligado, acompanhe a transmissão ao vivo e não perca nenhum momento desta grande partida!

