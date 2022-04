Onde assistir Always Ready x Deportivo Cali ao vivo e horário (28/04)

Always Ready e Deportivo Cali se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 23h (Horário de Brasília), pela terceira rodada da do grupo E na Libertadores, jogando no Estádio Hernando Siles, em La Paz. Para acompanhar de perto os lances do duelo, saiba onde assistir Always Ready x Deportivo Cali ao vivo.

Contando com o apoio da torcida, o time boliviano busca os três pontos para lutar pela liderança do grupo se conseguir descontar a diferença no saldo de gols. Do outro lado, os colombianos também sonham com a primeira posição da competição, principalmente porque estão mais pertos da vaga na próxima fase.

Onde assistir Always Ready x Deportivo Cali ao vivo?

O jogo entre Always Ready e Deportivo Cali hoje vai ser transmitido no ESPN 4, Star + e Facebook Watch, a partir das 23h, pelo horário de Brasília.

O canal da ESPN 4 transmite para todo o Brasil a partida desta quinta, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o serviço de streaming Star +, também para assinantes. A plataforma retransmite a partida no aplicativo para celular, tablet, smarTV e também o computador.

Porém, se você quer acompanhar de graça de maneira online, pode acessar o Facebook Watch e assistir na plataforma como e onde quiser.

Ficha técnica de Always Ready x Deportivo Cali hoje:

Data: 28/04/2022

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz.

Onde assistir: ESPN 4, Star + e Facebook

Escalação de Always Ready x Deportivo Cali

Escalação do Always Ready:​ Giménez, Enoumba, Ramírez, Cabrera, Flores, Arce, Elkin Blanco, Adrian Rodríguez, Chumacero, Cristaldo e Riquelme

Escalação do Deportivo Cali: De Amores, Burdisso, Gutierrez, Carrascal, Mafla, Bonila, Caicedo, Camargo Rodriguez, Vasquez, Teófilo Gutiérrez e Ángelo Rodríguez

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo do Always Ready na Libertadores.

Últimos jogos de Always Ready e Deportivo Cali

Always Ready:

Always Ready 1 x 1 Club Independiente Petrolero (Campeonato Boliviano)

Royal Pari 5 x 1 Always Ready (Campeonato Boliviano)

Real Tomayapo 1 x 1 Always Ready (Campeonato Boliviano)

Deportivo Cali:

América de Cali 1 x 1 Deportivo Cali (Campeonato Colombiano)

Deportivo Cali 1 x 3 Fortaleza (Copa da Colômbia)

Deportivo Cali 0 x 1 Rionegro Águilas (Campeonato Colombiano)

