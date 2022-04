Onde assistir Boca Juniors x Always Ready ao vivo e horário (12/04)

Nesta terça-feira, Boca Juniors e Always Ready se enfrentam a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Libertadores em 2022, no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Confira todas as informações da transmissão e saiba onde assistir Boca Juniors x Always Ready ao vivo.

Na primeira rodada do grupo E, o Boca perdeu para o Deportivo Cali, enquanto o Always Ready venceu o Corinthians.

Onde assistir Boca Juniors x Always Ready

O jogo entre Boca Juniors x Always Ready hoje vai ser transmitido pela Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

O canal da Conmebol TV, da entidade de futebol, é quem vai transmitir o jogo de hoje.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Para assistir, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

Informações de onde assistir Boca Juniors x Always Ready hoje

Data: 12/04/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires

Onde assistir: Conmebol TV

Provável escalação do Boca Juniors e Always Ready

Escalação do Boca Juniors: Rossi, Fabra, Ávila, Zambrano, Advíncula, Medina, Campuzano, Ramírez, Romero, Benedetto e Zeballos

Escalação do Always Ready: Giménez, Enoumba, Rambal Ramírez, Cabrera, Flores, Rodriguez, Cristaldo, Chumacero, Arce, Ramallo e Riquelme

Integrando o grupo da morte na Libertadores, o Boca Juniors estreou com derrota na fase de grupos este ano. Diante do Deportivo Cali, o grupo foi derrotado jogando fora de casa, na Colômbia. Por isso, o duelo desta terça-feira é importante ao elenco argentino para que consiga marcar os primeiros três pontos na competição e assim chegar até a fase de classificação.

Do outro lado, o Always Ready foi vitorioso no embate contra o Corinthians, jogando em casa. Por isso, em segundo lugar no grupo E com três pontos, o elenco boliviano promete buscar a vitória custe o que custar para aumentar a sua vantagem e garantir-se na liderança, torcendo por um tropeço do Deportivo Cali também na rodada.

Boca Juniors x Always Ready últimos jogos

As equipes de Boca Juniors e Always Ready nunca se enfrentaram na história do futebol sul-americano. Por isso, o duelo desta terça-feira será a primeira vez que jogam.

Pela fase de grupos, os times vão se encontrar novamente, mas desta vez na Bolívia, na casa do Always Ready.

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

