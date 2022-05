Onde assistir Boca Juniors x Deportivo Cali ao vivo e horário hoje (26/05)

Valendo a classificação para as oitavas da Libertadores, o Boca Juniors recebe o Deportivo Cali na noite desta quinta-feira, 26 de maio, a partir das 21h (horário de Brasília), no Estádio Bombera, em Buenos Aires, pela última rodada do grupo E. Para descobrir todas as informações de onde assistir Boca Juniors x Deportivo Cali, confira o texto abaixo.

Onde assistir Boca Juniors x Deportivo Cali ao vivo hoje?

Procurando onde assistir Boca Juniors x Deportivo Cali hoje? Para curtir todas as emoções da última rodada da Libertadores no grupo da morte, o torcedor deve sintonizar o Facebook Watch, a partir das 21h, horário de Brasília.

Com transmissão totalmente de graça, o canal da Libertadores no Facebook Watch exibe com imagens toda a rivalidade e disputa nesta quinta-feira para todo o Brasil.

Basta entrar na rede social com o seu login e a senha, procurar pelo canal da Libertadores e curtir todos os lances através da plataforma no celular, computador, tablets e até smart TV.

Informações do jogo Boca Juniors x Deportivo Cali hoje:

Data: 26/05/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Bombera, em Buenos Aires, na Argentina

Onde assistir: Facebook Watch

+Classificação geral da Libertadores 2022: tabela e garantidos nas oitavas

Boca Juniors e Deportivo Cali na Libertadores

Campeão da Copa da Liga Argentina no fim de semana, o Boca Juniors entra em campo nesta quinta-feira com confiança total para buscar a classificação até o mata-mata da Libertadores. O plano principal do elenco argentino é contar com a escalação titular. Porém, além de vencer, deve torcer por um tropeço do Corinthians na rodada.

Do outro lado, o Deportivo Cali é o líder do grupo E na Libertadores com 8 pontos, já que possui vantagem no saldo de gols mediante os demais. Dependendo apenas de si, precisa garantir os três pontos nesta quinta e aumentar consequentemente o saldo de gols, para ficar tranquilo sob a possibilidade de Corinthians lhe ultrapassar.

Escalação do Boca Juniors: Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Rojo, Fabra; Varela, Salvio, Fernández, Romero, Villa; Benedetto. Técnico: Sebastián Battaglia

Escalação do Deportivo Cali: De Amores; Gutierrez, Nazarit, Caldera Alvis, Velasco Bonilla; Camargo Rodriguez, Caicedo, Vasquez, Gutiérrez, Mosquera; González. Técnico: Rafael Dudamel

No vídeo a seguir, confira como foi o último jogo entre os times.