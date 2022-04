Onde assistir Caracas x Athletico PR ao vivo e horário da Libertadores

Caracas e Athletico PR se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela primeira rodada da Libertadores 2022, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas. Dessa maneira, confira todas as informações de onde assistir Caracas x Athletico PR ao vivo.

Estão no grupo B as equipes de Athletico, Caracas, Libertad e The Strongest.

Data, hora de início e local do jogo da Libertadores hoje

Caracas x Athletico PR está marcado para começar às 19h15, no horário de Brasília, terça-feira em 05 de abril de 2022, pela primeira rodada da fase de grupos na Libertadores.

O Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, na cidade de Caracas, na Venezuela, vai receber a partida. A capacidade é de 23.940 torcedores, o que indica que a equipe venezuelana deve lotar o espaço para acompanhar ao vivo todos os lances da partida.

No Brasil, a transmissão vai acontecer às sete e quinze da noite. enquanto no horário local é as seis da tarde, com uma hora a menos na diferença.

Onde assistir Caracas x Athletico PR

O jogo do Caracas e Athletico PR hoje será transmitido ao vivo no no canal ESPN, Facebook e streaming Star +, a partir das 19h15 (Horário de Brasília).

A emissora transmite para todos os estados do Brasil a partida da Libertadores nesta terça-feira. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para assistir de graça, o Facebook da Conmebol também vai passar o jogo ao vivo através de sua pagina. Basta acessar o link da página e curtir os lances da disputa.

A última opção é no Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

+ Grupos da Libertadores 2022: chaveamento Corinthians, Palmeiras e Fla

Provável escalação de Caracas x Athletico PR

Escalação do Caracas: Baroja, Fereira, Rivero, Quijada, Notaroberto, Castillo, Rodríguez, Osei, Suibarán, Akynyoda e Guarirapa

Escalação do Athletico PR: Santos, Zé Ivaldo, Pedro Henrique, Abner, Daniel, Pablo Siles, Christian David Terans, Davi Araújo, Pablo e Rômulo

O Caracas está pronto para estrear na temporada da Libertadores. Integrando o grupo B, promete dar trabalho aos seus adversários principalmente quando joga em sua casa. Pelo Campeonato Venezuelano, está em décimo primeiro lugar com 7 pontos, ou seja, só venceu uma partida, empatou quatro e perdeu também uma.

Já o Athletico Paranaense promete estrear com confiança nesta terça-feira pela Copa Libertadores da América. O time disputou o Campeonato Paranaense no último mês e parou na semifinal, derrotado pelo seu rival Coritiba. Campeão da Copa Sul-Americana, o elenco promete fazer bonito e quem sabe brigar pelo título da competição.

Caracas x Athletico PR último jogo

As equipes se enfrentaram pela última vez na Copa Sul-Americana, em setembro e outubro de 2018. Na ocasião, o time paranaense superou o adversário em ambas as vezes.

03/10/2018 – Athletico 2 x 1 Caracas – Copa Sul-Americana

19/09/2018 – Caracas 0 x 2 Athletico – Copa Sul-Americana

Confira a seguir no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.