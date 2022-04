Onde assistir Cerro Porteño x Colón ao vivo e horário Libertadores (12/04)

Nesta terça-feira, Cerro Porteño e Colón entram em campo a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Libertadores, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção. Confira todas as informações da transmissão e saiba onde assistir Cerro Porteño x Colón ao vivo.

No grupo G, Cerro empatou com o Olimpia, enquanto o Colón vem de vitória diante do Peñarol.

Onde assistir Cerro Porteño x Colón

O jogo do Cerro Porteño e Colón hoje vai passar ao vivo na CONMEBOL TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

O canal da Conmebol TV, da entidade de futebol, é quem vai transmitir o jogo de hoje.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Para assistir, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

Informações de onde assistir Cerro Porteño x Colón hoje

Data: 12/04/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção

Onde assistir: CONMEBOL TV

+Grupo da morte Libertadores 2022: Corinthians tem caminho difícil

Provável escalação do Cerro Porteño e Colón

Escalação do Cerro Porteño: Jean, Conge, Duarte Pereira, Patiño, Espínola, Cardozo Lucena, Piris, Benítez, Carrascal, Aquino e Marcelo Moreno

Escalação do Colón: Burían, Garcés, Goltz, Delgado, Lértora, Teuten, Meza, Aliendro, Bernardi, Rodríguez e Beltrán

O elenco do Cerro estreou com empate na primeira rodada da Libertadores, aparecendo na segunda posição com 1 ponto. Integrando o grupo G, a equipe paraguaia enfrenta grandes times também dispostos a classificação para a próxima fase e, por isso, precisa da vitória no jogo desta terça-feira se quiser avançar no torneio. Jogando em casa, deve contar com a força da torcida em peso.

Do outro lado, o Colón venceu o Peñarol pela primeira rodada da competição sul-americana. Por isso, garantiu-se na liderança do grupo G com os três pontos. Dessa maneira, se vencer o jogo desta terça, se mantém na primeira posição e com vantagem diante dos seus oponentes, permanecendo isolado e mais próximo da classificação até as oitavas.

Cerro Porteño x Colón últimos jogos

As equipes de Cerro Porteño e Colón se enfrentaram pela última vez em 2012, pela Copa Sul-Americana nas oitavas de final da competição. Por 2 a 1, a segunda partida da fase teve a vitória do Cerro, que avançou até as quartas de final.

Confira os resultados dos últimos jogos entre Cerro Porteño e Colón.

Cerro Porteño 2 x 1 Colón – 23/10/2012 – Copa Sul-Americana

Colón 1 x 2 Cerro Porteño – 27/09/2012 – Copa Sul-Americana

Assista no vídeo como foi o último jogo do Cerro Porteño na Libertadores.

Aproveite e siga o DCI no Google News