Onde assistir Cerro Porteño x Peñarol ao vivo e horário (27/04)

Nesta quarta-feira, Cerro Porteño e Peñarol se enfrentam a partir das 21h (Horário de Brasília), na terceira rodada da Libertadores pelo grupo G, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. Saiba a seguir onde assistir Cerro Porteño x Peñarol ao vivo.

O time paraguaio aumenta a vantagem na liderança se vencer o jogo desta quarta em casa, colocando-se mais perto da classificação até a próxima fase. Já os visitantes querem os três pontos para tornarem-se os novos líderes.

Onde assistir Cerro Porteño x Peñarol ao vivo?

O jogo do Cerro Porteño x Peñarol hoje será transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 19h, no horário de Brasília.

O canal da Conmebol só está disponível em operadoras de TV por assinatura, com transmissão para todos os estados do Brasil. Para obter a emissora na programação, o torcedor deve entrar em contato com a plataforma.

Os aplicativos também disponibilizam as imagens aos assinantes do jogo. Os streamings Now, Sky Play e DirecTVGO são os produtos que transmitem com exclusividade.

Ficha técnica do Cerro Porteño x Peñarol hoje:

Data: 27/04/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai

Onde assistir: Conmebol TV

Escalação do Cerro Porteño x Peñarol

Escalação do Cerro Porteño:​ Jean, Espínola, Patiño, Duarte Pereira, Conge, Aquino, Carrascal, Cardozo Lucena, Benítez, Díaz e Romero

Escalação do Peñarol: Dawson, Arias, Menosse, Elizalde, Musto, Gargano, Ramos, Aguirregaray, Ceppelini, Agustín Álvarez e Bentacourt

Último encontro de Cerro Porteño x Peñarol

A última vez que os times se enfrentaram aconteceu em 21 de outubro de 2004, pela segunda eliminatória da Copa Sul-Americana da temporada.

Por 2 a 1, a equipe do Peñarol venceu o oponente no jogo de volta. Na primeira partida, o Cerro venceu por 3 a 1.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Últimos jogos de Cerro Porteño e Peñarol

Cerro Porteño:

Cerro Porteño 4 x 0 Libertad (Campeonato Paraguaio)

Tacuary 2 x 0 Cerro Porteño (Campeonato Paraguaio)

Sportivo Ameliano 0 x 1 Cerro Porteño (Campeonato Paraguaio)

Peñarol:

Peñarol 2 x 1 Olimpia (Libertadores)

Club Sportico Cerrito 0 x 0 Peñarol (Campeonato Uruguaio)

Torque 0 x 1 Peñarol (Campeonato Uruguaio)

