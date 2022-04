Onde assistir Colo-Colo x Alianza Lima ao vivo e horário hoje (13/04)

Colo-Colo e Alianza Lima se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 19h (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Libertadores 2022, no Estádio Monumental David Arellano, no Chile. Confira todos os detalhes e saiba onde assistir Colo-Colo x Alianza Lima ao vivo.

Estão no grupo F as equipes de River Plate, Fortaleza, Colo-Colo e Alianza Lima.

Onde assistir Colo-Colo x Alianza Lima

O jogo entre Colo-Colo e Alianza Lima hoje vai ser transmitido no canal ESPN 4, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

A emissora da ESPN está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, como a Sky, Claro, Oi e Vivo, com transmissão para todos os estados do Brasil.

A outra opção é no Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir Colo-Colo x Alianza Lima hoje:

Data: 13/04/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Escalação do Colo-Colo e Alianza Lima

Escalação do Colo-Colo: Cortés, Falcón, Opazo, Suazo, Matías Zaldívia, Pavez, Fuentes, Solari, Gil, Costa e Lucero

Escalação do Alianza Lima: Campos, Mora, Míguez, Ramos, Vílchez, Lagos Puyén, Valenzuela Dileo, Concha, Ballón, Benavente e Barcos

O Colo-Colo estreou com vitória diante do Fortaleza na primeira rodada da Libertadores. Isso quer dizer que a equipe chilena assumiu a liderança do grupo F com três pontos. Se vencer o jogo de hoje, aumentará a vantagem que possui principalmente se garantir um alto saldo de gols.

Do outro lado, o Alianza Lima foi derrotado pelo River Plate mesmo jogando em casa. Por esse fator, vai buscar a sua primeira vitória na edição da Libertadores nesta quarta-feira custe o que custar. O técnico Carlos Bustos deve manter a escalação principal do grupo para entrar em campo hoje e, quem sabe assim, levar os três pontos para casa.

Colo-Colo x Alianza Lima últimos jogos

As equipes de Colo-Colo e Alianza Lima nunca se enfrentaram dentro das quatro linhas em toda a história do futebol sul-americano. Por isso, o duelo desta quarta-feira será o primeiro entre os dois.

O Colo-Colo vem de derrota para o Unión Española no fim de semana pelo Campeonato Chileno, enquanto o Alianza Lima venceu o UTC Cajamarca no Campeonato Peruano.

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

