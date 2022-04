Onde assistir Colo-Colo x River Plate ao vivo na TV e horário (27/04)

Em partida válida pela Libertadores, Colo-Colo e River Plate se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 21h (Horário de Brasília), no Estádio Monumental David Arellano, pela terceira rodada da Libertadores. Confira onde assistir Colo-Colo x River Plate ao vivo hoje.

Empatados na liderança do grupo F com seis pontos, quem vencer a partida assume a liderança da tabela. As duas equipes venceram os dois confrontos que disputaram.

Onde assistir Colo-Colo x River Plate ao vivo?

O jogo do Colo-Colo e River Plate hoje será transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h, no horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão de suas competições, o canal da Conmebol exibe para os assinantes da Sky, Claro e DirecTVGO a partida ao vivo nesta terça-feira.

Outra opção para quem não pode acompanhar na televisão são os aplicativos de streaming Now, Sky Play e DirecTVGO, que também transmitem com exclusividade.

Ficha técnica do Colo-Colo x River Plate hoje:

Data: 27/04/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental David Arellano, no Chile

Onde assistir: Conmebol TV

Escalação do Colo-Colo x River Plate

Escalação do Colo-Colo:​ Cortés, Opazo, Falcón, Zaldivia, Suazo, Pavez, Fuentes, Solari, Gil, Costa e Lucero

Escalação do River Plate: Armani, Herrera, Díaz, Martínez, Casco, Pérez, Fernández, Simón, De La Cruz, Álvarez e Suárez

Último encontro de Colo-Colo x River Plate

O último jogo entre Colo-Colo e River Plate aconteceu em 24 de abril de 2007, pela fase de grupos da Libertadores na temporada.

Por 1 a 0, a equipe argentino levou a melhor. No primeiro embate, também, o River levou a melhor por 2 a 1.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Últimos jogos de Colo-Colo e River Plate

Colo-Colo:

Colo-Colo 2 x 1 Alianza Lima (Libertadores)

Colo-Colo 2 x 1 Cobresal (Campeonato Chileno)

Universidad Católica 1 x 1 Colo-Colo (Campeonato Chileno)

River Plate:

Banfield 1 x 2 River Plate (Campeonato Argentino)

Talleres 1 x 0 River Plate (Campeonato Argentino)

River Plate 1 x 1 Tucumán (Campeonato Argentino)

