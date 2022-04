Onde assistir Colón x Peñarol ao vivo e horário hoje (05/04)

Colón e Peñarol se enfrentam a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela primeira rodada da Copa Libertadores de 2022, no Estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé. Confira a seguir todas as informações de onde assistir Colón x Peñarol ao vivo.

Estão no grupo G as equipes de Olimpia, Cerro Porteño, Peñarol e Colón.

Data, horário e local da Libertadores hoje

Colón x Peñarol terá início às 19h15, seguindo o horário de Brasília, nesta terça-feira em 5 de abril de 2022, pela primeira rodada da fase de grupos na Libertadores pelo grupo G.

Estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé, na Argentina, é quem vai receber o jogo da primeira fase na competição sul-americana. A capacidade do estádio é de 45.000, ou seja, deve ter casa cheia no jogo de hoje já que o clube tem uma torcida fanática e que apoia 100% em todos os momentos. Este é o jogo de ida entre os dois.

No Brasil, a transmissão vai acontecer às sete e quinze da noite, assim como na Argentina, que possui o mesmo fuso do brasileiro.

Data: 5 de abril de 2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Brigadier General Estanislao López – Argentina

Onde assistir Colón x Peñarol

A partida entre Colón e Peñarol hoje vai passar ao vivo na Conmebol TV, a partir das 19h15 (Horário de Brasília).

O canal da Conmebol TV, da própria entidade, é quem vai transmitir o jogo de hoje.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Para assistir, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

Provável escalação de Colón e Peñarol

Escalação do Colón: Burián, Nardelli, Goltz, Novillo, Lértora, Meza, Teuten, Aliendro, Bernardi, Beltrán e Farías

Escalação do Peñarol: Dawson, Ramos, Elizalde, Arias, Busquets, Saravia, Laquintana, Ceppelini, Carrizo, Álvarez e Bentacourt

Depois de perder para o Aldosivi durante a semana pelo Campeonato Argentino, o Colón entra em campo nesta terça-feira para disputar a primeira rodada da fase de grupos na Libertadores. A equipe garantiu-se através das vagas disponíveis no torneio e, por isso, promete entregar bom futebol para estrear com vitória seja como for.

Do outro lado, o Peñarol também se classificou após conquistar o seu lugar na tabela de classificação do Campeonato Uruguaio. Por isso, conta com força total para entregar o melhor de seus jogadores nos gramados e abrir vantagem logo de cara pelo grupo G na primeira fase.

Colón x Peñarol último jogo

Em toda a história do futebol, Colón e Peñarol nunca se enfrentaram dentro das quatro linhas. Por isso, o jogo desta terça-feira será o primeiro encontro no cenário sul-americano.

Quem vencer, vai abrir a vantagem na Libertadores. Por isso, a partida é tão importante para os dois times que não tem rivalidade no futebol por seu histórico, mas que prometem dar tudo de si na disputa.

