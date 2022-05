Onde assistir Deportivo Táchira x Independiente Petrolero na Libertadores

Equipe do Deportivo Táchira precisa vencer e torcer por um tropeço do Emelec na rodada para se classificar

O Deportivo Táchira e Independiente Petrolero se enfrentam nesta quarta-feira, 18 de maio, a partir das 21h (horário de Brasília), no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela, pela quinta rodada do grupo A na Libertadores. A seguir, confira onde assistir Deportivo Táchira x Independiente Petrolero.

Onde assistir Deportivo Táchira x Independiente Petrolero ao vivo

O jogo entre Deportivo Táchira e Independiente Petrolero hoje vai passar ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da Conmebol só está disponível aos assinantes das operadoras da Claro, Sky e DirecTV GO. O sinal está disponível em todo o Brasil por diferentes estados e regiões.

Para quem prefere acompanhar online, as plataformas de streaming Now, Sky Play e DirecTV GO estão disponíveis aos torcedores. Basta acessar com o login e a senha e curtir todos os lances da partida da Libertadores.

Informações do jogo Deportivo Táchira x Independiente Petrolero hoje:

Data: 18/05/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela

Onde assistir: Conmebol TV

+ Onde vai ser a final da Libertadores 2022?

Escalações de Deportivo Táchira x Independiente Petrolero:

Provável escalação do Deportivo Táchira: Varela; Hernández, Flores, Marrufo, Benítez; Garces, Chacón, Cova, Figueroa; Uribe e Boboy. Técnico: Alexandré Pallarés

Provável escalação do Independiente Petrolero: Palza; Silva Cabrera, Chiatti, Alaca Maconde; Florenciañez, Ali, Bejarano, Ramírez; Correa e Suárez. Técnico: Marcelo Robledo

Deportivo Táchira e Independiente Petrolero

Com apenas 4 pontos em terceiro lugar no grupo A, o elenco do Deportivo Táchira ainda sonha com a possibilidade de chegar até a próxima fase da Libertadores. Entretanto, o sonha só vai se concretizar se vencer o jogo desta quarta-feira e o Palmeiras ganhar do Emelec. Se isso acontecer, aí o time venezuelano assume a vice-liderança.

Do outro lado, o Independiente Petrolero vem na lanterna com apenas um ponto conquistado, ou seja, não tem mais chances de se classificar até a próxima fase. Por esse motivo, o grupo somente cumpre tabela nesta quarta-feira, ainda buscando o seu primeiro triunfo na Libertadores.

Retrospecto de Deportivo Táchira x Independiente Petrolero:

O último jogo dos times de Deportivo Táchira e Independiente Petrolero aconteceu em 26 de abril de 2022, pela terceira rodada do grupo A na Libertadores.

Por 2 x 1, a equipe do Deportivo Táchira levou a melhor com gols de Anthony Uribe e Boboy. Já Campos descontou para os anfitriões, que jogaram em casa na Bolívia.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.