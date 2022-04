Onde assistir Estudiantes x RB Bragantino ao vivo e horário hoje (26/04)

Nesta terça-feira, Estudiantes e RB Bragantino se enfrentam a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pela terceira rodada do grupo C na Libertadores. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Estudiantes x RB Bragantino hoje.

Os dois times disputam a liderança do grupo na Libertadores. Com quatro pontos cada, quem vencer assume a primeira posição e fica ainda mais perto de garantir a classificação para a próxima fase na temporada.

Data, local e horário do jogo da Libertadores hoje

Nesta terça-feira, 26 de abril de 2022, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

O estádio tem capacidade máxima para receber 30.018 em dias de jogos decisivos, como é o caso hoje pela Libertadores da América.

A transmissão no Brasil acontece no mesmo horário que na Argentina, já que os dois países tem o mesmo horário no dia a dia, sem diferença no fuso horário.

Onde assistir Estudiantes x RB Bragantino?

O jogo do Estudiantes e RB Bragantino hoje será transmitido na ESPN (TV paga) e Star + (Streaming), a partir das 19h15, no horário de Brasília.

Com exclusividade, a partida nesta terça-feira vai passar para todos os estados do Brasil através da ESPN, canal disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é acompanhar no Star +, serviço de streaming da Disney. Disponível somente para assinantes, é possível tornar-se membro através do site (www.starplus.com) onde você pode conhecer os pacotes e assinar.

Ficha técnica do Estudiantes x RB Bragantino hoje:

Data: 26/04/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata

Onde assistir: ESPN e Star +

Escalação do Estudiantes x RB Bragantino

Os anfitriões não possuem novas baixas para o jogo desta terça-feira na Libertadores.

Do outro lado, Artur, Natan, Lucas Evangelista, Praxedes, Maycon , Gabriel Novaes, Emi Martínez e Raul são os atletas que desfalcam o Bragantino.

Escalação do Estudiantes:​ Andújar; Godoy, Rogel, Morel, Noguera e Emmanuel Más; Zuqui, Rodríguez e Gustavo del Prete; Leonardo Díaz e Mauro Boselli.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Helinho, Eric Ramírez, Jadsom e Sorriso; Ytalo e Hyoran.

Últimos jogos de Estudiantes e RB Bragantino

Estudiantes

Estudiantes 2 x 1 Tigres (Terça-feira, 19/04 no Campeonato Argentino)

Colon 2 x 2 Estudiantes (Sexta-feira, 22/04 no Campeonato Argentino)

RB Bragantino

Goiás 1 x 2 RB Bragantino (Quarta-feira, 20/04 no Brasileirão)

RB Bragantino 1 x 1 São Paulo (Sábado, 23/04 no Brasileirão)

Confira no vídeo como foi o último jogo do Bragantino na Libertadores.

