Onde assistir Independiente del Valle x Tolima ao vivo e horário (13/04)

Nesta quarta-feira, Independiente del Valle e Tolima entram em campo a partir das 23h (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Libertadores em 2022, no Estádio Banco Guayaquil, no Equador. Confira a seguir todas as informações da transmissão e saiba onde assistir Independiente del Valle x Tolima .

Estão no grupo D as equipes de Atlético Mineiro, América, Independiente del Valle e Tolima.

Onde assistir Independiente del Valle x Tolima

O jogo entre Independiente del Valle e Tolima hoje vai passar ao vivo no canal ESPN 4 e Facebook, a partir das 23h, no horário de Brasília

A emissora está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, mas com transmissão para todos os estados do Brasil.

Para assistir de graça, o Facebook da Conmebol também vai passar a disputa através da pagina. Basta acessar o link e curtir os lances da disputa.

A última opção é no Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir Independiente del Valle x Tolima hoje:

Data: 13/04/2022

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Estádio Banco Guayaquil, no Equador

Onde assistir: ESPN 4, Facebook e Star +

Escalação do Independiente del Valle e Tolima

Escalação do Independiente del Valle: Ramírez, Chavéz, Segovia, Schunke, Carabajal, Perlaza, Previtali, Pellerano, Faravelli, Sornoza e Ayovi

Escalação do Tolima: Domínguez, Vásquez, Moya, Caicedo, Angulo, Cataño, Rovira, Ríos Henao, Plata, Lucumí e Rangel

O elenco do Independiente del Valle venceu o América Mineiro pela abertura da fase de grupos na Libertadores. Agora, tudo o que precisa fazer para assumir a liderança do grupo D é vencer o jogo desta quarta-feira e torcer por um tropeço do Galo, que também joga hoje. O elenco equatoriano vai contar com a força da torcida em casa.

Do outro lado, o Tolima não conseguiu passar pelo Atlético Mineiro na primeira rodada. Dessa maneira, vai buscar a sua primeira vitória nesta quarta-feira mesmo jogando fora de casa, o que pode complicar a vida do elenco. Pelo grupo D, a equipe aparece na última posição sem pontos marcados.

Independiente del Valle x Tolima últimos jogos

Os time Independiente del Valle e Tolima nunca jogaram em toda a história do futebol. Por isso, o jogo desta quarta-feira pela Libertadores será o primeiro entre eles.

O Independiente del Valle vem de empate contra o Guayaquil City no Campeonato Equador, no último domingo. Já o Tolima venceu o Rionegro Águillas no Campeonato Colombiano no sábado.

Assista no vídeo como foi o último jogo do Independiente del Valle na Libertadores.

