Onde assistir jogo do Athletico PR hoje (05/07): horário e transmissão

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas na Libertadores, com transmissão ao vivo; primeira partida terminou com vitória por 2 x 1 para o Athletico

O torcedor quer saber onde assistir jogo do Athletico PR hoje na Libertadores para não perder nenhum lance! Nesta terça, 5 de julho, o Furacão enfrenta o Libertad pela partida de volta nas oitavas de final, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). O palco do confronto será o Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, com transmissão ao vivo.

No primeiro confronto, o Athletico Paranaense venceu por 2 x 1, com gols de Vitor Roque e Nicolás Hernández, enquanto Héctor Daniel descontou.

Onde assistir jogo do Athletico PR hoje ao vivo?

A ESPN, o Facebook e Star + transmitem o jogo do Athletico PR hoje, nesta terça-feira, 5 de julho de 2022, pelas oitavas da Libertadores a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal da ESPN é o grande responsável por transmitir as emoções da Libertadores em todos os lugares do Brasil. Isso significa que a emissora é a única maneira de assistir, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Para assistir online e de graça, o canal do Furacão no Facebook vai replicar o jogo em sua página oficial de graça.

O Star +, serviço de streaming da Disney, também retransmite as imagens da partida em seu aplicativo através do celular, tablet, computador ou smart TV. A plataforma está disponível por valores de R$32,90 até R$55,90 ao mês.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Athletico PR hoje: ESPN, Facebook e Star +

Arbitragem: Andrés Cunha (Uruguai)

Escalações de Libertad x Athletico PR hoje:

O comandante Andrés San Martín não tem novas baixas para o jogo desta terça-feira na Libertadores. Por isso, ele deve manter a mesma escalação da semana passada.

Escalação do Libertad: Silva; Samudio, Barboza, Viera, Mayada; Martínez, Campuzano, Gómez Amarilla; Melgarejo, Santa Cruz e Villalba.

Já Felipão segue sem poder contar com Pablo, Thiago Heleno, Kawan, Julimar, Reinaldo, Vitinho e Marcelo Cirino, lesionados.

Escalação do Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández, Pedrinho; Hugo Moura, Christian, David Terans, Vitor Bueno; Cuello e Vitor Roque.

Como estão as equipes na temporada?

LIBERTAD:

Depois de sair atrás no resultado das oitavas, o Libertad espera contar com a casa cheia de torcedores nesta terça-feira para reverter a decisão. O time paraguaio terminou em primeiro lugar no grupo B da Libertadores com dez pontos, tendo três vitórias, um empate e duas derrotas em seis partidas disputadas.

Mesmo com o desempenho excepcional, o time deverá permanecer atento ao confronto porque tem um desafio muito difícil pela frente. Enquanto isso, no Campeonato Paraguaio, o Libertad segue na liderança com 57 pontos, contabilizando dezoito vitórias, três empates e uma derrota.

ATHLETICO PR:

Do outro lado, o Athletico Paranaense também disputou a fase de grupos pelo agrupamento B, ao lado de Libertad, The Strongest e Caracas, terminando em segundo lugar com os mesmos 10 pontos, mas com desvantagem no saldo de gols.

Na primeira partida, o elenco garantiu-se com a vitória de 2 x 1, com gol de Vitor Roque. Agora, precisa de apenas um empate para se garantir nas quartas de final da Libertadores e quem sabe disputar a grande final da competição. Em seis rodadas, o elenco paranaense marcou três vitórias, um empate e duas derrotas.

No Brasileirão, o time de Felipão venceu o Palmeiras no fim de semana fora de casa, assumindo provisoriamente a vice-liderança da tabela com 27 pontos conquistados. Já são oito vitórias, três empates e quatro derrotas, com 19 gols marcados e quinze sofridos, mostrando a deficiência no poder defensivo do clube.

Confira no vídeo a seguir como foi a primeira partida da Libertadores.