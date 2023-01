Como assistir jogo do Athletico PR hoje na Copinha - 06/01/2023

Nesta sexta-feira, o jogo do Athletico PR hoje vai ser contra o São Bento pela segunda rodada da Copinha. Ambas as equipes disputam a liderança do grupo 7 em partida no Estádio Fortaleza, em Barretos, a partir das 15h (Horário de Brasília). Confira onde assistir e todos os detalhes da partida.

Onde assistir jogo do Athletico PR hoje na Copinha

O SporTV e o GloboPlay vão transmitir o jogo do Atlhetico PR hoje na Copinha às 15h (Horário de Brasília).

Disponível apenas na TV paga, o canal vai exibir a partida nesta sexta-feira para todos os estados do Brasil através das operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Também dá para assistir a retransmissão pelo GloboPlay, plataforma digital que retransmite as imagens do canal para todo os usuários.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Fortaleza, em Barretos

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

São Bento x Athletico PR

O São Bento foi derrotado pelo Barretos na rodada de estreia da Copinha. Pelo grupo 7, o elenco perdeu de 2 a 1 para o anfitrião e por isso foi parar na terceira posição sem pontos marcados. Se quiser continuar vivo na briga pela classificação até a próxima fase terá de vencer nesta sexta-feira.

Por outro lado, o Athletico venceu o Picos por 4 a 1 na primeira rodada da competição de base. Com o resultado, garantiu a liderança do grupo com 3 pontos, empatado com o Barretos. A vitória nesta sexta e o tropeço dos anfitriões pode dar ao Furacão a vantagem necessária.

Escalação do jogo do São Bento hoje: Robson; Davi, Matheus Felipe, Rogerinho, Guilherme; Ramos, Medeiros, Caetano, Guilherme; Negueba e Maranhão.

Escalação do jogo do Athletico PR hoje: Gabriel Pereira; Wellington Silva, João Vialle, Arthur Zanella, Vinicius Kauê; João Vitor, Pierre, Kevin, Juninho; Felipe Chiqueti e Renan Viana.

Quando vai ser a final da Copinha de 2023?

A final da Copinha está marcada para 25 de janeiro de 2023, quarta-feira, sem horário definido entre os finalistas da temporada.

Como manda a tradição, a data da final é o dia do aniversário da cidade de São Paulo. Como é feriado aos moradores, os torcedores aproveitam para marcar presença em peso no estádio para acompanhar a final da Copinha.

Avançam para a final os dois vencedores da semifinal. Para os perdedores, não há disputa de terceiro lugar. O horário ainda será definido pela FPF.

