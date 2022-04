Onde assistir jogo do Corinthians hoje na Libertadores e horário (05/04)

Always Ready e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela primeira rodada da Libertadores 2022, no Estádio Hernando Siles , em La Paz. Confira a seguir todas as informações de onde assistir o jogo do Corinthians hoje na Libertadores.

Estão no grupo E as equipes de Corinthians, Always Ready, Deportivo Cali e Boca Juniors.

Data, horário e local do jogo da Libertadores hoje

Always Ready x Corinthians vai começar às 21h30, no horário de Brasília, na terça-feira em 5 de abril de 2022, pela primeira rodada da fase de grupos na Libertadores do grupo E.

A casa do confronto nesta terça vai ser o Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, com capacidade para 41.143 torcedores. O confronto é considerado difícil porque está 3.600 metros acima do nível do mar, podendo dificultar o desempenho dos jogadores do time brasileiro.

No Brasil, a transmissão vai acontecer às nove e meia da noite, enquanto na Bolívia será as oito da noite, já que Brasília está 1 hora à frente de Bolívia.

Data: 5 de abril de 2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz – Bolívia

Onde assistir jogo do Corinthians hoje na Libertadores

O jogo do Always Ready e Corinthians hoje na Libertadores vai ser transmitido ao vivo nos canais SBT e Conmebol TV, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

A emissora do SBT transmite para o estado de São Paulo e Paraná a Libertadores nesta terça, através da TV aberta no canal principal e afiliadas. O site oficial do SBT também retransmite a partida ao vivo (www.sbt.com.br) de graça, assim como o aplicativo SBT Vídeos.

Já a Conmebol TV também passa o jogo de hoje ao vivo. O canal só pode ser encontrado em operadoras de TV paga pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90.

+ Grupo da morte Libertadores 2022: Corinthians tem caminho difícil

Provável escalação de Always Ready e Corinthians

Escalação do Always Ready: Fonda, Negrete, Vaca Justiniano, Martinez, Medina Roman, Blanco, Árabe, Edwin Rivera, Tumiri, José Carlos Martínez e Ortega

Escalação do Corinthians: Cássio, João Pedro, João Victor, Gil, Lucas Piton, Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto, Adson, Willian e Róger Guedes

O Always Ready não é o grande favorito no grupo E da Libertadores. Porém, espera dar trabalho aos três adversários na fase de grupos para quem sabe conquistar o seu passaporte até as oitavas de final da temporada. Jogando na altitude, o elenco quer tirar vantagem do fato, já que muitas equipes não estão acostumadas.

Enquanto isso, o Corinthians entra em campo nesta terça-feira logo depois de perder na semifinal para o São Paulo no Campeonato Paulista. Ocupando o grupo da morte na Libertadores, o Timão tem uma árdua tarefa para lutar pelo terceiro título da competição. Sob o comando de Vitor Pereira, deve manter a escalação principal.

Always Ready x Corinthians último jogo

Os times nunca se enfrentaram em toda a história do futebol sul-americano. Dessa maneira, o encontro na noite desta terça será a primeira vez que as equipes se esbarram.

De cada lado, o Always Ready vem de derrota para o Blooming no Campeonato Boliviano, enquanto o Timão perdeu para o São Paulo na semifinal do Paulistão.

Assista no vídeo a seguir os momentos do último jogo do Corinthians.

