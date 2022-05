Onde assistir jogo RB Bragantino x Vélez na Libertadores e horário

Buscando se manter vivo na Libertadores, o RB Bragantino recebe o Vélez nesta quinta-feira, a partir das 21h (Horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quarta rodada do grupo C na primeira fase. A seguir, confira onde assistir o jogo do RB Bragantino x Vélez hoje.

Onde assistir o jogo do RB Bragantino x Vélez?

O jogo entre RB Bragantino e Vélez hoje vai ser transmitido ao vivo no ESPN, Star + e Facebook Watch, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

O canal da ESPN exibe para todos os estados do Brasil o jogo da Libertadores hoje. Porém, somente assinantes da TV paga é que tem acesso completo pela TV nesta quinta-feira. Outra opção é o Star +, serviço de streaming.

Para ver de graça, o Facebook Watch exibe os jogos da rodada na Libertadores através da rede social.

Em acordo feito com a Conmebol, o Facebook transmite sem custo os jogos da competição sul-americana. Basta acessar a rede social no computador, celular, smart TV ou tablet, entrar no Watch e procurar Conmebol Libertadores.

Data: 05/05/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Onde assistir: ESPN, Star + e Facebook Watch

RB Bragantino e Vélez na Libertadores 2022

Em segundo lugar com 4 pontos no grupo C, o RB Bragantino ainda briga pela vaga das oitavas de final na Libertadores. Com o Estudiantes já garantido em primeiro lugar, resta apenas a segunda cadeira para a próxima fase. Em toda a edição, o elenco brasileiro garantiu uma vitória, um empate e outra derrota.

Enquanto isso, o Vélez ainda não venceu na Libertadores e, por isso, está na 4ª e última posição do grupo com apenas 1 ponto, ou seja, empatou uma e perdeu as outras duas partidas. O time argentino tem chances mínimas de chegar até as oitavas e, se quiser levar a sério a opção, precisa levar os três pontos para casa nesta quinta e torcer por tropeços dos adversários nas próximas rodadas.

+ Conheça os estádios da Copa do Mundo 2022 no Catar

Escalações de RB Bragantino x Vélez Sarsfield:

Provável escalação de RB Bragantino: Cleiton; Luan Candido, Renan, Léo Ortiz, Hurtado; Eric Ramires, Jadsom, Helinho, Hyoran; Sorriso e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri

Provável escalação de Vélez: Hoyos; Guidara, De los Santos, Gómez, Ortega; Perrone, Orellano, Sonora, Janson, Diego Martín; Lucas Pratto. Técnico: Julio Vaccari

Confira a seguir como foi o último jogo entre os times na Libertadores. Na ocasião, os dois empataram em 2 a 2.