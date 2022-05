Onde assistir Libertad x The Strongest ao vivo, horário e escalação (26/05)

Disputando a classificação para as oitavas da Libertadores, as equipes de Libertad e The Strongest se enfrentam nesta quinta-feira, 26 de maio, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela última rodada do grupo B. Confira onde assistir Libertad x The Strongest ao vivo hoje.

Onde assistir Libertad x The Strongest ao vivo?

O jogo entre Libertad e The Strongest hoje será transmitido ao vivo pelo Facebook Watch, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Totalmente de graça, o torcedor pode acompanhar através do canal da Conmebol Libertadores pelo Facebook Watch, a rede social. Basta entrar com o seu login e a senha e assistir os melhores lances.

A plataforma está disponível pelo computador, aplicativo para celular, tablet e até na smart TV.

Informações do jogo Libertad x The Strongest hoje:

Data: 26/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Onde assistir: Facebook Watch

+Liverpool x Real Madrid: onde assistir a final da Champions 2022?

Libertad e The Strongest na Libertadores

Líder do grupo B com 7 pontos, o Libertad pode se classificar para as oitavas da Libertadores se vencer o jogo desta quinta-feira. O elenco paraguaio só depende de si para se classificar, mas se contar com um tropeço do Athletico na rodada, também pode ser ajudado no fim das contas.

Do outro lado, o The Strongest também tem oportunidades de se classificar enquanto aparece em terceiro lugar com 6 pontos. Porém, com um ponto a menos que o Athletico e o próprio rival do confronto de hoje, deve vencer na última rodada e torcer por derrota também dos brasileiros.

Escalação do Libertad: Silva; Samudio, Barboza, Bocanegra, Piris; Franco, Bogartin, Riveros, Bareiro, Gómez; Melgarejo. Técnico: Daniel Garnero

Escalação do The Strongest: Vizcarra; Aponte, Jusino, Castillo, Wayar; Cascini, Calleros, Esparza, Ursino, Saucedo; Prost. Técnico: Cristian Leonel Díaz

A última partida em que The Strongest e Libertad se enfrentaram aconteceu em 7 de abril de 2022, na temporada atual, pela primeira rodada da Libertadores na fase de grupos.

Por 1 x 1, as equipes somara apenas um ponto cada, com gols de Triverio e Merlini.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre as equipes.