Onde assistir Nacional x Estudiantes ao vivo e horário hoje (13/04)

Nesta quarta-feira, Nacional e Estudiantes se enfrentam a partir das 21h (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Libertadores, no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu. Confira os detalhes e saiba em onde assistir Nacional x Estudiantes ao vivo.

Estão no grupo C as equipes de RB Bragantino, Vélez, Nacional e Estudiantes.

Onde assistir Nacional x Estudiantes

A partida entre Nacional e Estudiantes hoje vai ser transmitida na CONMEBOL TV, a partir das 21h, no horário de Brasília.

O canal da Conmebol TV é quem vai transmitir o jogo com exclusividade. Nenhuma outra emissora disponibilizará as imagens da partida.

A plataforma está disponível apenas em operadoras de TV como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Informações de onde assistir Nacional x Estudiantes:

Data: 13/04/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu

Onde assistir: CONMEBOL TV

+ Onde vai ser a final da Libertadores 2022?

Escalação do Nacional e Estudiantes

Escalação do Nacional: Rochet, Rodríguez, Léo Coelho, Marichal, Cándido, Castro, Diego Martín, Benítez, Monzeglio, Trezza e Gigliotti

Escalação do Estudiantes: Andújar, Morel, Más, Noguera, Rogel, Godoy, Zuqui, Rodríguez, Pellegrini, Díaz e del Prete

O Nacional perdeu para o RB Bragantino na rodada de estreia da Libertadores na última semana e, por isso, entra em campo nesta quarta-feira buscando o seu primeiro triunfo pelo grupo C da temporada. Em terceiro lugar sem pontos, a equipe do Uruguai vai contar em seu favor com a torcida em peso em casa.

Por outro lado, o Estudiantes venceu na primeira rodada da Libertadores diante do Vélez. Em primeiro lugar com 3 pontos, a equipe argentina busca novamente vencer a partida desta quarta-feira para seguir na vantagem e alcançar com antecedência as oitavas de final da competição. No fim de semana, venceu o Córdoba no Campeonato Argentino.

Nacional x Estudiantes últimos jogos

O último encontro de Nacional e Estudiantes nos gramados aconteceu em 25 de maio de 2018, pela fase de grupos da Libertadores naquela temporada. Por 3 a 1, o o Estudiantes da Argentina venceu a partida.

Confira os resultados dos últimos jogos entre Nacional e Estudiantes.

Estudiantes 3 x 1 Nacional – 25/05/2018 – Libertadores

Nacional 0 x 0 Estudiantes – 28/02/2018 – Libertadores

Nacional 1 x 2 Estudiantes – 02/07/2009 – Libertadores

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

