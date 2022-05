Onde assistir Nacional x RB Bragantino ao vivo e horário na Libertadores

Equipes disputam o segundo lugar do grupo até as oitavas de final da Libertadores na temporada

É tudo ou nada para o RB Bragantino na Libertadores hoje, no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu. Se quiser avançar até as oitavas, vai precisar vencer o Nacional do Uruguai nesta terça-feira, 24 de maio, pela última rodada do grupo C, a partir das 19h15 (Horário de Brasília). Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Nacional x RB Bragantino ao vivo hoje.

Onde assistir Nacional x RB Bragantino ao vivo?

Quer saber onde assistir Nacional x RB Bragantino ao vivo hoje? Então sintonize o canal CONMEBOL TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília, nesta terça-feira.

A emissora está disponível somente para as operadoras de TV por assinatura Sky, Claro e DirecTV GO. Para obter o serviço extra, você deve entrar em contato com a sua operadora seja pelo aplicativo, site ou telefone.

Os aplicativos Now, Sky Play e DirecTV Go também exibem o confronto da Libertadores hoje.

Informações do jogo Nacional x RB Bragantino hoje:

Data: 24/05/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu

Onde assistir: Conmebol TV

+Classificação geral da Libertadores 2022: tabela e garantidos nas oitavas

Nacional e RB Bragantino na Libertadores

Com apenas 4 pontos conquistados, o Nacional precisa suar a camisa nesta terça-feira se quiser garantir a classificação até o mata-mata da Libertadores. Para isso acontecer, o time uruguaio precisa vencer o seu confronto e torcer por vitória do Estudiantes em cima do Vélez na rodada.

Do outro lado, o RB Bragantino segue em segundo lugar com 5 pontos, tendo vantagem no saldo de gols. O técnico Mauricio Barbieri promete manter a escalação completa para o jogo de hoje, mantendo o mesmo esquema para buscar os três pontos custe o que custar fora de casa. Se empatar, aí terá de torcer contra o Vélez.

Escalação do Nacional: Rodríguez; Laborda, Marichal, Cándido; Rodríguez Benitez, Carballo, Trezza, Zabala; Castro e Gigliotti. Técnico: Pablo Repetto

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Léo Ortiz, Renan, Luan Candido; Jadsom, Eric Ramires, Artur, Helinho; Sorriso e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri

Último jogo de Nacional x RB Bragantino

A última partida em que Nacional e RB Bragantino se enfrentaram aconteceu em 6 de abril de 2022, na temporada atual, pela primeira rodada do grupo C na Libertadores.

Por 2 x 0, o elenco do Braga levou a melhor com gols de Ytalo e José Hurtado.

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos do último jogo entre os times.