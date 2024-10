Botafogo enfrenta o Peñarol no Centenário em busca de uma vaga na final da Libertadores

SBT? Onde assistir o jogo do Botafogo com o Penãrol na Libertadores hoje (30/10/24)

Nesta quarta-feira, dia 30, às 21h30 (horário de Brasília), o Botafogo entra em campo para enfrentar o Peñarol, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no aguardado jogo de volta das semifinais da Conmebol Libertadores. Após um jogo de ida vitorioso para a equipe carioca, o time uruguaio vai tentar superar o rival após uma lavada.

Onde assistir o jogo do Botafogo na Libertadores

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, o confronto entre Botafogo e Penãrol será transmitido ao vivo pela Globo para todo o Brasil, além de estar disponível no serviço de streaming do Globoplay e no ge.globo , que permite acompanhar todos os lances em tempo real. O streaming da Paramount+ também fará a transmissão.

O jogo também terá cobertura completa, com análises e comentários, no site do ge.globo e nas redes sociais, oferecendo várias opções para quem não quer perder nenhum detalhe desse emocionante embate.

No jogo de ida, o Botafogo fez um impressionante 5 x 0 no Penãrol.

Como chegam as equipes

Com o apoio de sua apaixonada torcida, o Peñarol promete um ambiente de pressão no Centenário, uma verdadeira “caixa de fogo” para os adversários. O Botafogo, no entanto, sabe que só precisa de um bom resultado para chegar a uma final de Libertadores, algo que seria histórico para o clube, ansioso por um título de expressão continental há décadas.

O Botafogo chega a Montevidéu com confiança, mas consciente dos desafios. A equipe comandada pelo técnico Bruno Lage espera ter uma atuação sólida para neutralizar o ataque do Peñarol e buscar o resultado favorável que garanta a classificação.

Escalação provável dos uruguaios: Aguerre; Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera; Damián García e Rodrigo Pérez; Darias, Léo Fernández e Báez; Silvera.

Veja a provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Adryelson e Cuiabano (Marçal); Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Óscar Romero (Matheus Martins), Savarino e Thiago Almada (Eduardo); Tiquinho Soares.

