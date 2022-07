Onde assistir o jogo do Galo hoje (05/07): qual canal vai passar e horário

Para o torcedor não perder nenhum lance da Libertadores, confira onde assistir o jogo do Galo hoje. Nesta terça-feira, 5 de julho, o Atlético Mineiro enfrenta o Emelec na partida de volta das oitavas de final, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A bola vai rolar às 19h15 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo..

No primeiro jogo das oitavas, Ademir abriu o placar para o Atlético, mas Rodríguez empatou de pênalti no segundo tempo. Já Hulk perdeu uma penalidade.

Onde assistir o jogo do Galo hoje na Libertadores?

O canal da ESPN vai transmitir o jogo do Galo hoje ao vivo, a partir das 19h15 (horário de Brasília), nesta terça-feira, 5 de julho, na Libertadores para todos os estados do Brasil.

Sem transmissão pela televisão aberta, a ESPN é a única maneira de assistir ao jogo desta terça na Copa Libertadores da América. O canal só está disponível em operadoras de TV por assinaturas, não importa onde o torcedor esteja ele pode assistir.

O Star +, serviço de streaming, retransmite as imagens do confronto somente para os assinantes. A plataforma está disponível para celular, tablet, computador e smart TV pelos valores de R$32,90 até R$55,90 ao mês.

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Arbitragem: Jesus Valenzuela (VEN)

Provável escalação do jogo do Atlético MG hoje

Para o técnico Antonio Mohamed, o jogador Allan é a única baixa. O atleta cumpre suspensão depois de receber cartão vermelho na primeira partida da Libertadores.

Escalação do Atlético MG: Everson; Mariano, Junior Alonso, Nathan Silva, Guilherme Arana; Otávio, Calebe, Nacho; Ademir, Vargas e Hulk.

Quintero e Aníbal seguem fora para o treinador Ismael Rescalvo.

Escalação do Emelec: Ortíz; Carabali, Guevara Chávez, Mejía, Perlaza; Arroyo, Zapata, Francisco Cevallos, Rodríguez; Pitton e Cabeza.

Como estão Atlético MG e Emelec na temporada?

ATLÉTICO MG

Depois de empatar na primeira partida das oitavas, o Galo espera contar com o fator casa nesta terça-feira para sair de campo com a vitória e consequentemente a classificação na Libertadores. O técnico Mohamed não tem desfalques importantes no plantel e, por isso, deverá manter a escalação 100% titular no jogo de hoje.

O Atlético terminou em primeiro lugar no grupo D com onze pontos, campanha extremamente regular com três vitórias, dois empates e uma derrota. No Brasileirão a história se repete, mantendo a invencibilidade por cinco rodadas enquanto está em terceiro lugar com 27 pontos. O elenco contabiliza sete vitórias, seis empates e duas derrotas. Na Copa do Brasil, disputa as oitavas contra o Flamengo.

EMELEC

Do outro lado, o Emelec terá a difícil mas não impossível missão de controlar o rival fora de casa. No primeiro confronto ficou no empate e mesmo não sabendo o favorito, promete surpreender a torcida. O elenco equatoriano terminou em segundo lugar no grupo A com oito pontos, contabilizando duas vitórias, dois empates e duas derrotas então.

O desempenho dentro dos gramados foi bem durante a fase de grupos, onde marcou somente catorze gols e sofreu sete dentro e fora de casa. Pelo Campeonato Equatoriano o time ocupa a 6ª posição com 23 pontos, contabilizando seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas na temporada, ou seja, é um dos concorrentes favoritos ao título da primeira fase.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida das equipes.