Onde assistir o sorteio das oitavas da Libertadores 2022 hoje

Chegou a hora de descobrir quais serão os confrontos das oitavas de final da Libertadores. A Conmebol realiza nesta sexta-feira, 27 de maio, o sorteio que define os jogos da primeira rodada do mata-mata, a partir das 13h (Horário de Brasília), diretamente de Assunção, no Paraguai. Confira onde assistir o sorteio das oitavas da Libertadores hoje e como vai funcionar.

+ Sorteio da Sul-Americana 2022: times classificados, data e horário

Onde assistir o sorteio das oitavas da Libertadores hoje?

O torcedor pode assistir o sorteio das oitavas da Libertadores hoje na ESPN, Star +, e no site, Facebook ou canal do Youtube do SBT ao vivo, a partir das 13h, pelo horário de Brasília.

Pela TV fechada, o canal da ESPN exibe todas as emoções do sorteio das oitavas em todo o Brasil, apenas para assinantes. O mesmo acontece com o serviço de streaming Star +, disponível no celular, tablet, computador e através da smarTV.

Para assistir online e de graça, a plataforma do site do SBT (www.sbt.com.br), o Facebook do SBT e o canal da emissora no Youtube vão transmitir ao vivo o sorteio. Basta sintonizar qualquer um dos canais e curtir.

Data: 27/05/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Assunção, no Paraguai

Onde assistir: ESPN, Star +, Site, Facebook e Youtube do SBT

Como funciona o sorteio das oitavas da Libertadores?

Participam do sorteio as equipes do Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Atlético MG, Estudiantes, Vélez, River Plate, Colón, Talleres, Tolima, Emelec e Cerro Porteño.

Os dezesseis times serão divididos em dois potes. No primeiro estão os clubes que terminaram em primeiro lugar na fase de grupos, enquanto o segundo conta com os vice líderes. Os integrantes do pote 2 serão sorteados primeiro no sorteio, enquanto os integrantes do pote 1 saem depois, pra definir cada um dos confrontos.

Times do mesmo país podem se enfrentar, já que não existem restrições no sorteio. As oitavas de final são realizadas em ida e volta, portanto o time que terminou em primeiro garante a vantagem de decidir em casa.

Pote 1:

Palmeiras

Libertad

Estudiantes

Atlético MG

Boca Juniors

River Plate

Colón

Flamengo

Pote 2:

Emelec

AthleticoPR

Vélez

Tolima

Corinthians

Fortaleza

Cerro Porteño

Talleres

Quando vai começar as oitavas da Libertadores?

Seguindo o calendário da Conmebol, divulgado no início da temporada, os jogos das oitavas de final serão realizados em 28, 29 e 30 de junho (ida) e 5, 6 e 7 de junho (volta).

O líder de cada grupo tem o direito de disputar os jogos de volta em casa. Porém, é importante ressaltar que gol fora de casa não é mais utilizado como critério de desempate, ou seja, a igualdade no placar será definida de outra maneira.

As quartas de final estão marcadas para começar de 3 a 10 de agosto, também com jogos de ida e volta.