Onde assistir Olimpia x Colón ao vivo e horário da Libertadores (28/04)

Nesta quinta-feira, Olimpia e Colón se enfrentam a partir das 21h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela terceira rodada do grupo G na Libertadores em 2022. Para não perder nenhum lance do confronto hoje, saiba onde assistir Olimpia x Colón ao vivo.

Com apenas um ponto na lanterna do grupo, o elenco paraguaio busca a primeira vitória nesta quinta para alcançar a zona de classificação até a próxima fase. Do outro lado, os argentinos tem a oportunidade de subir na tabela se vencer o jogo de hoje, contabilizando 3 pontos na terceira posição.

Onde assistir Olimpia x Colón ao vivo?

O jogo do Olimpia e Colón hoje será transmitido no Facebook Watch, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, a partida da Libertadores nesta quinta-feira terá transmissão apenas no Facebook Watch, tanto no aplicativo como através do navegador do computador.

A plataforma exibe totalmente de graça para todos os usuários do Brasil. Basta procurar a página, encontrar o jogo e assistir ao vivo.

Ficha técnica de Olimpia x Colón hoje:

Data: 28/04/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção

Onde assistir: Facebook

Escalação de Olimpia x Colón

Escalação do Olimpia:​ Gastón Olveira, Alcáraz, González, Salcedo, Salazar, Silva, Paredes, Ortiz, Cardozo, Recalde e Derlis González

Escalação do Colón: Burián, Garcés, Goltz, Delgado, Aliendro, Meza, Teuten, Lértora, Bernardi, Rodríguez e Beltrán

Último jogo do Olimpia x Colón

A última vez que Olimpia e Colón se enfrentaram foi em 30 de abril de 1998, no Estádio Defensores del Chaco, pelo jogo de volta nas oitavas de final da Libertadores na temporada.

Por 1 a 0, as equipes empataram e os pênaltis foram necessários. Assim, pelo placar de 2 a 1, os argentinos avançaram para as quartas de final.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

