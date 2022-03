Onde assistir Olimpia x Fluminense na TV de graça e horário (16/03)

Valendo a classificação para a fase de grupos na Libertadores, o Fluminense enfrenta o Olimpia nesta quarta-feira (16), com início às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. O elenco carioca venceu por 3 a 1 o jogo de ida na competição. A seguir, confira onde assistir Olimpia x Fluminense.

Olimpia

O elenco do Olimpia conseguiu marcar um gol no jogo de ida sob os pés de González para tentar diminuir a vantagem dos adversários. Agora, jogando em casa, no Paraguai, espera dar a volta por cima para garantir-se na fase de grupos da Libertadores. Por isso, deve colocar em campo os seus principais atletas do plantel.

Fluminense

Enquanto isso, o Fluminense conseguiu sair na frente para lutar por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da competição. Por isso, deve manter o seu plantel de jogadores principais em campo mesmo com a vantagem ao seu lado, já que deve ficar atento com o seu principal rival em campo.

Onde assistir Olimpia x Fluminense

O jogo Olimpia x Fluminense hoje vai passar no SBT, ESPN e ao streaming Star +, ao vivo a partir das 21h30, horário de Brasília.

Data: 16/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Roberto Tobar

Local: Estádio Defensores del Chaco

TV: SBT e ESPN

Streaming: SBT.com.br e Star +

Confira o vídeo do último jogo entre os times.

Prováveis escalações de Olimpia x Fluminense

O elenco do Estudiantes deve ser o mesmo do primeiro jogo nesta quarta-feira.

Provável escalação do Olimpia: Olivera; Salcedo, Salazar, Alcáraz, Torres; Cardozo, Ortiz, Paredes, Silva; González, Recalde

Do outro lado, o time chileno também deve manter a escalações, já que não tem novas baixas.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe (Fábio); Nino, David Braz, Felipe Melo, Calegari; Yago, André, Cris Silva; Cano, Willian, Luiz Henrique

Tem gol fora de casa na Libertadores?

A Libertadores não tem mais gol fora de casa em 2022. A Conmebol optou por retirar a regra do seu regulamento no fim do ano passado como critério de desempate na competição.

Por isso, se um time marcar um gol fora de sua casa, a marcação tem o mesmo valor entre todos. Além disso, se um jogo terminar empatado ao fim do tempo normal em igualdade no placar, a prorrogação será iniciada e, se nada mudar, a disputa de pênaltis vai começar.

