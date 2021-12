Premiação da Libertadores 2022: quanto ganha o 1º e 2º lugar

A Conmebol decidiu atribuir novos valores para as premiações de competições sul-americanas em 2022, com um significativo aumento de 86 milhões de reais no valor total. A Libertadores, no entanto, foi a maior beneficiadora com as alterações dos números. Confira todos os valores da premiação de 2022 na Libertadores e o que esperar da competição.

Qual será a premiação da Libertadores 2022?

Ao realizar o sorteio para a fase preliminar da Libertadores nesta segunda-feira em Luque, no Paraguai, a Conmebol anunciou que vai aumentar os valores para as premiações na Copa Sul-Americana, Libertadores e Libertadores Feminina em 2022, tendo o aumento de 15 milhões de dólares no total, isto é, 86 milhões na cotação do real em dezembro.

O aumento passa pelas três fases preliminares, de grupos, oitavas, quartas, semifinal e a final. No entanto, os valores para o mata-mata não foram divulgados pela entidade, mas espera-se que fique entre 5 e 6 milhões de reais para cada equipe que alcançar a fase de grupos.

Confira todos os valores atribuídos pela Conmebol para a premiação da Libertadores 2022.

Fase preliminar 1: US$ 400 mil por jogo

Fase preliminar 2: US$ 500 mil por jogo

Fase preliminar 3: US$ 600 mil por jogo

Campeão – US$16 milhões (R$91 milhões)

Valor total que um campeão pode receber – US$ 25 milhões (R$ 143 milhões)

Quando começa a Libertadores 2022?

A nova edição da Libertadores tem início em 9 de fevereiro de 2022 com a primeira fase preliminar trazendo três confrontos. É importante ressaltar que as três equipes vencedores avançam para a segunda rodada preliminar, isto é, continuam vivas na disputa pela vaga até a fase de grupos.

O sorteio da fase de grupos acontecerá em 23 de março, com o horário a ser definido pela Conmebol. Já os jogos acontecem em 06, 13 e 27 de abril e 04, 18 e 25 de maio de 2022. Por fim, a fase eliminatória segue por 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta) as oitavas, depois as quartas em 03 de agosto e 10 de agosto e então as semifinais por 31 de agosto e 7 de setembro.

Quando será a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores em 2022 vai acontecer em 29 de outubro de 2022, sábado, com horário a ser definido pela Conmebol no ano que vem, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador.

Casa do Barcelona de Guayaquil, o espaço pode receber 59 mil torcedores. Ele foi inaugurado em 27 de dezembro de 1987. A grande final vai acontecer em outubro por conta da Copa do Mundo de 2022, realizada no fim do ano pela FIFA.

A distância de avião de São Paulo para Guayaquil, cidade onde fica o estádio, é de 6 horas aproximadamente. De ônibus, entretanto, a diferença pode chegar em mais de quatro dias.

