Onde assistir Palmeiras x Atlético MG ao vivo Libertadores hoje (10/8)

No primeiro jogo, equipes ficaram no empate em 2 a 2, jogando no

É decisão na Libertadores! Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam nesta quarta-feira, 10 de agosto, no jogo de volta das quartas de final a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Jogando no Allianz Parque, onde assistir Palmeiras x Atlético MG ao vivo hoje? Confira todos os detalhes da transmissão no texto a seguir.

No primeiro jogo, as equipes empataram em 2 a 2. O jogo está aberto para as duas equipes.

Onde assistir Palmeiras x Atlético MG

O jogo do Palmeiras e Atlético MG terá transmissão da ESPN e Star +, a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília.

Sem exibição na TV aberta, o canal da ESPN é o grande responsável por transmitir as emoções do clássico nacional pela Libertadores. A emissora está disponível para todo o Brasil através das operadoras de TV por assinatura.

Online, o streaming Star +é a principal maneira de acompanhar o jogo do Palmeiras e Galo. Basta sintonizar a plataforma através do celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do jogo do Palmeiras x Atlético MG hoje:

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Arbitragem: Wilmar Roldán (COL)

Onde assistir: ESPN e Star +

Quem Palmeiras e Atlético enfrentam na semifinal?

Palmeiras e Atlético Mineiro podem enfrentar na semifinal da Libertadores o Athletico ou Estudiantes, da Argentina, segundo o chaveamento imposto pela Conmebol.

De um lado da chave, o Athletico enfrenta o Estudiantes nas quartas de final e, quem vencer, vai jogar contra o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, ou o Atlético Mineiro. Pelo outro lado da chave, o Flamengo enfrenta o Corinthians enquanto os argentinos Talleres e Vélez jogam para decidir quem será o sortudo na semifinal.

Tudo depende dos resultados dos confrontos. A semifinal, jogada em ida e volta, será disputada de 30 de agosto até 7 de setembro deste ano.

QUARTAS DE FINAL: – onde assistir Palmeiras x Atlético MG

Athletico PR x Estudiantes (1)

Atlético MG x Palmeiras (2)

Flamengo x Corinthians (3)

Talleres x Vélez (4)

SEMIFINAL:

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4

Tem gol fora de casa na Libertadores de 2022?

O gol fora de casa não é válido como critério de desempate na Libertadores de 2022. Na temporada passada, o item foi excluído do regulamento oficial das competições da Conmebol pelo presidente, Alejandro Domínguez.

De acordo com o próprio presidente, o principal intuito de eliminar o gol fora de casa é visar uma maior justiça esportiva para os times, ou seja, para que o gol fora de casa não seja uma maneira de eliminar times que realmente jogam bem e merecem a classificação.

Em 2021, Palmeiras e Atlético Mineiro disputaram a semifinal da Libertadores. No primeiro jogo, empate sem gols no Allianz Parque. Na volta, o placar em 1 x 1 garantiu a classificação do Verdão, já que a partida aconteceu no Mineirão e, dessa forma, o alviverde fez gol fora de casa.

Na final, o Palmeiras venceu o Flamengo e consagrou-se campeão.

Leia também: Maiores campeões da Libertadores: quais são os melhores da América?