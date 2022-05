Onde assistir Peñarol x Colón ao vivo, horário e escalação da Libertadores

Enquanto o Colón já está classificado, o elenco do Peñarol busca apenas a vaga para a terceira posição do grupo

Já classificado para as oitavas da Libertadores, o Colón enfrenta o Peñarol nesta quarta-feira, 25 de maio, a partir das 21h (Horário de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevideú. Válido pela última rodada do grupo G, descubra onde assistir Peñarol x Colón ao vivo hoje.

Onde assistir Peñarol x Colón ao vivo?

O jogo entre Peñarol e Colón hoje vai passar ao vivo no canal ESPN 3 (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming), a partir das 21h, pelo horário de Brasília, na Libertadores.

Pela TV paga, o canal da ESPN é quem exibe as emoções da última rodada da Libertadores nesta quarta-feira. Com transmissão para todos os estados do Brasil, é necessário obter a emissora em sua programação.

Se você não é assinante, pode assistir através do Star +, serviço de streaming, disponível pelo site (www.starplus.com) por diferentes valores e pacotes. A plataforma pode ser encontrada através do celular, tablet, smart TV ou computador.

Informações do jogo Peñarol x Colón hoje:

Data: 25/05/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevideú, no Uruguai

Onde assistir: ESPN 3 e Star +

+Sorteio das oitavas da Libertadores 2022: classificados, data e horário

Peñarol e Colón na Libertadores

Com apenas 4 pontos conquistados na fase de grupos, o Peñarol não tem mais chances de se classificar até a próxima etapa da Libertadores. O único objetivo do grupo uruguaio neste momento é disputar a vaga para as oitavas da Copa Sul-Americana. Por isso, deve manter o seu time titular dentro de campo hoje.

Do outro lado, o Colón se mantém na liderança com 10 pontos, com o passaporte carimbado até a primeira rodada do mata-mata na Libertadores. Porém, os argentinos buscam os três pontos nesta quarta-feira para manterem a liderança e, dessa maneira, obter a vantagem no sorteio.

Escalação do Peñarol: Dawson; Aguirregaray, Menosse, Elizalde, Ramos; Saravia, Gargano, Laquintana, Ceppelini, Alonso; Agustín Álvarez Martínez. Técnico: Mauricio Larriera

Escalação do Colón: Burián; Garcés, Goltz, Delgado; Meza, Aliendro, Lértora, Teuten; Farías, Bernardi e Beltrán. Técnico: Julio César Falcioni

Último jogo Peñarol x Colón

A última partida entre Peñarol e o Colón aconteceu em 5 de abril de 2022, pela primeira rodada da Libertadores na fase e grupos, válida pela temporada atual.

Por 2 x 1, a equipe do Colón levou a melhor com gols de Luís Miguel e Facundo Farías. Aos uruguaios, Pablo Cepellini descontou.

Saiba como foi o último encontro dos times na Libertadores.