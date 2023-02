Onde assistir Sport Huancayo x Nacional hoje na Libertadores (07/02)

O Sport Huancayo recebe o Nacional do Paraguai nesta terça-feira, 7 de fevereiro, no Estadio Huancayo, no Peru, pela primeira rodada da fase preliminar na Libertadores. Com início às 21h (Horário de Brasília), quem vencer garante a vantagem no duelo, visto que este é o jogo de ida.

Como é a primeira fase da Libertadores?

A primeira fase preliminar da Libertadores acontece em mata-mata antes da bola rolar na fase de grupos, onde seis times da América do Sul ganharam a classificação para a etapa em seus devidos campeonatos na temporada passada.

A Conmebol definiu por sorteio os três jogos da primeira fase, jogado em ida e volta. Os três vencedores avançam para a etapa seguinte, onde outras 13 equipes começam a disputar, incluindo os dois brasileiros.

Os oito vencedores vão para a terceira e última fase preliminar da Pré-Libertadores. Os quatro ganhadores vão para a fase de grupos, definidos por sorteio.

Todas as etapas da Pré-Libertadores são jogadas em ida e volta.

Onde assistir Sport Huancayo x Nacional hoje

O jogo do Sport Huancayo e Nacional do Paraguai hoje vai passar na ESPN 4 e Star + às 21h, horário de Brasília.

A emissora ESPN é quem detém os direitos de transmissão do campeonato sul-americano na temporada. Só ela pode exibir a fase preliminar da Libertadores para todo o Brasil. A ESPN, entretanto, está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Star Plus, serviço de streaming de entretenimento e esportes da The Walt Disney Company. Em diferentes combos e valores, o torcedor pode assistir ao jogo pelo aplicativo no celular, tablet, smartv ou videogame ou no computador pelo site.

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Onde assistir Libertadores hoje: ESPN 4 e Star +

Times brasileiros na Pré-Libertadores

O Fortaleza e o Atlético Mineiro são os times brasileiros na fase preliminar da Libertadores em 2023. Depois do sorteio, eles conheceram os seus adversários na segunda etapa.

O clube cearense vai jogar na segunda fase contra o Deportivo Maldonado, do Uruguai, enquanto o Galo vai enfrentar o Carabobo, da Venezuela.

Os jogos são no formato mata-mata, ida e volta. Quem marcar mais gols no agregado avança para a terceira fase.

