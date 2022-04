Onde assistir Talleres x Universidad Católica na TV e horário hoje (06/04)

Talleres e Universidad Católica disputam a partir das 19h (Horário de Brasília), nesta quarta-feira, a abertura da fase de grupos na Libertadores 2022, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Confira a seguir todos os detalhes e onde assistir Talleres x Universidad Católica ao vivo.

Estão no grupo H as equipes de Flamengo, Talleres, Universidad Católica e Sporting Cristal.

Onde assistir Talleres x Universidad Católica

O jogo do Talleres e Universidad Católica hoje vai ser transmitido na CONMEBOL TV, a partir das 19h, no horário de Brasília.

O canal da Conmebol possui exclusividade com os direitos de transmissão. A emissora é propriedade da entidade sul-americana e só está disponível na Sky, Claro e DirecTV GO, exemplares de TV paga.

Para ter acesso completo, basta assinar o valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Outra opção é acompanhar através dos aplicativos Sky Play e NOW.

Basta sintonizar os canais 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV.

Horário do jogo da Libertadores hoje

Talleres x Universidad Católica tem início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, na quarta-feira em 6 de abril, durante a primeira rodada da fase de grupos na Copa Libertadores da América 2022.

No Brasil, o horário da transmissão vai ser a partir das sete da noite, enquanto em terras argentinas o jogo segue a mesma hora já que os países não tem diferenças em horário.

Localizado em Córdoba, na Argentina, o Estádio Mario Alberto Kempes receberá o confronto desta quarta-feira, com os dois times na primeira fase. A capacidade é de 57 mil torcedores, o que indica que a casa deverá estar cheia.

Data: 6 de abril de 2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina

Provável escalação de Talleres e Universidad Católica

Escalação do Talleres: Herrera, Martino, Díaz, Pérez, Benavídez, Villagra, Méndez, Fértoli, Esquivel, Godoy e Girotti

Escalação do Universidad Católica: Perez, Ampuero, Paz, Parot, Rebolledo, Gutiérrez, Leiva, Cuevas, Tapia, Buonanotte e Zampedri

Buscando o seu primeiro título da Libertadores, o Talleres precisa vencer o jogo desta quarta-feira se quiser estrear com o pé direito na temporada. Integrando o grupo H, tem pela frente três outros grandes concorrentes para as vagas de classificação, demandando ainda mais trabalho pela frente.

Enquanto isso, o Universidad Católica, do Chile, promete uma grande temporada na Libertadores. O elenco ainda não foi campeão, mas foi vice em 1993. Por isso, detêm a confiança necessária de enfrentar o seu adversário para o embate desta quarta-feira. No Campeonato Chileno, entretanto, o plantel de jogadorse não faz uma boa campanha, com apenas quatro vitórias e quatro derrotas em 12 jogos disputados.

A partida desta quarta-feira na Copa Libertadores será a primeira vez que Talleres e Universidad Católica se enfrentam dentro de campo.

Relembre no vídeo a seguir como foi o último jogo do Universidad.

