Onde assistir The Strongest x Caracas ao vivo e horário hoje (27/04)

Nesta quarta-feira, The Strongest e Caracas se enfrentam no Estádio Hernando Siles, em La Paz, para disputar a terceira rodada do grupo B na Libertadores a partir das 23h (Horário de Brasília). Confira a seguir onde assistir The Strongest x Caracas ao vivo.

Lanterna do grupo com apenas um ponto, o time boliviano busca a primeira vitória na competição para manter vivo o sonho da classificação. Do outro lado, o venezuelano tem a mesma obrigação de lutar até o fim para levar para casa os três pontos.

Onde assistir The Strongest x Caracas hoje?

O jogo entre The Strongest e Caracas hoje será transmitido ao vivo na ESPN 4 e Star +, a partir das 23h, pelo horário de Brasília.

O canal da ESPN transmite para todos o país a partida desta quarta-feira na Libertadores. Entretanto, é necessário ter a emissora na programação da operadora paga.

Outra opção é o serviço de streaming Star +, da Disney. Você pode acompanhar através do celular, tablet, smarTV e até mesmo no computador. Para tornar-se assinante, basta acessar o site (www.starplus.com).

Ficha técnica do The Strongest x Caracas hoje:

Data: 27/04/2022

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Escalação do The Strongest x Caracas

Escalação do The Strongest:​ Vizcarra, Aponte, Demiquel, Castillo, Torres, Saucedo, Wayar, Calleros, Ursino, Esparza e Triverio

Escalação do Caracas: Baroja, Rivero, Fereira, Quijada, Notaroberto, Suárez, Castillo, Osei, Ramírez, Briceño e Akinyoola

Confira no vídeo como foi o último jogo do The Strongest na Libertadores.

Últimos jogos de The Strongest e Caracas

The Strongest:

Oriente Petrolero 1 x 1 The Strongest (Campeonato Boliviano)

The Strongest 4 x 1 Club Atlético Pamaflor (Campeonato Boliviano)

Universitario 0 x 1 The Strongest (Campeonato Boliviano)

Caracas:

Libertad 2 x 1 Caracas (Libertadores)

Club Deportivo Hermanos 2 x 1 Caracas (Campeonato Venezuelano)

Caracas 2 x 0 Deportivo Táchira (Campeonato Venezuelano)

