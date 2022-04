Onde assistir Universidad Católica x Sporting Cristal e horário hoje (12/04)

Universidad Católica e Sporting Cristal se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Libertadores em 2022, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago. Confira qual vai ser a transmissão e saiba onde assistir Universidad Católica x Sporting Cristal ao vivo.

Estão no grupo H as equipes de Talleres, Flamengo, Universidad Católica e Sporting Cristal.

Onde assistir Universidad Católica x Sporting Cristal

O jogo do Universidad Católica e Sporting Cristal hoje vai ser transmitido ao vivo na ESPN 4 e Star +, a partir das 19h15, no horário de Brasília.

O canal da ESPN vai transmitir para todos os estados do Brasil o jogo da Libertadores nesta terça. A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV paga.

A outra opção é no Star +, serviço de streaming. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir Universidad Católica x Sporting Cristal hoje

Data: 12/04/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

+Grupos da Libertadores 2022: chaveamento Corinthians, Palmeiras e Fla

Provável escalação do Universidad Católica x Sporting Cristal

Escalação do Universidad Católica: Perez, Parot, Paz, Ampuero, Fuenzalida, Nuñez, Gutiérrez, Leiva, Melano, Zampedri e Tapia

Escalação do Sporting Cristal: Duarte, Merlo, Loyola, Chávez Massoni, Reyes, Calcaterra, Castillo Molina, Gonzáles, Ávila, Liza e Sosa

Em sua estreia na Libertadores, o Universidad Católica perdeu para o Talleres. Agora, vai jogar em casa nesta terça-feira pela segunda rodada, com a grande chance de virar a mesa e, com os três pontos, lutar pela ponta do grupo logo na primeira fase. Em terceiro lugar, espera contar com tropeços dos adversários na rodada.

Do outro lado, o Sporting Cristal enfrentou o Flamengo em casa, mesmo após o toque de recolher no Peru e todos os protestos da população. Derrotado, o clube terminou na quarta posição pelo grupo H e, por isso, tem o dever de vencer o jogo desta terça-feira se quiser buscar a classificação até as oitavas de final.

Universidad Católica x Sporting Cristal últimos jogos

A última vez que Universidad Católica e Sporting Cristal se enfrentaram aconteceu em 2003, pela Libertadores da América, pela fase de grupos. Por 3 a 1, a o time do Sporting Cristal levou a melhor.

Confira os resultados dos últimos jogos entre Universidad Católica e Sporting Cristal.

Sporting Cristal 3 x 1 Universidad Católica – 27/03/2003 – Libertadores

Universidad Católica 0 x 1 Sporting Cristal – 19/02/2003 – Libertadores

Sporting Cristal 1 x 1 Universidad Católica – 25/03/1999 – Libertadores

Assista no vídeo como foi o último jogo do Sporting Cristal na Libertadores.

