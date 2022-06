Onde assistir Vélez Sarsfield x River Plate hoje (29/06)

Procurando saber onde assistir Vélez Sarsfield x River Plate hoje, o clássico argentino? Nesta quarta-feira, 29 de junho, as equipes se enfrentam a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Jogando no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, o confronto é válido pelo jogo de ida nas oitavas de final.

Não tem gol fora de casa nas oitavas da Libertadores. Se o time visitante marcar fora de casa, o tento possui o mesmo valo do que em casa. A partida de volta entre os argentinos está marcada para o dia 6 de julho de 2022.

Onde assistir Vélez Sarsfield x River Plate hoje?

O jogo do Vélez Sarsfield x River Plate hoje tem transmissão da Conmebol TV, na tv paga, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Sem transmissão na TV aberta, o torcedor só poderá assistir o clássico argentino na Libertadores através das operadoras por assinatura. Pelo valor extra de R$39,90, o canal da Conmebol oferece o pacote de canais. Online, os aplicativos do Now, Sky Play e DirecTV GO disponibilizam a retransmissão de imagem do confronto.

Horário do Vélez Sarsfield x River Plate: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina

Arbitragem: Raphael Claus / VAR: Wagner Reway

Onde assistir Vélez Sarsfield x River Plate: Conmebol TV, NOW, Sky Play e DirecTV GO

Como assistir Conmebol TV online?

A transmissão do canal da Conmebol está disponível entre os aplicativos do NOW, Sky Play e DirecTV GO.

Os serviços de streaming rementem as operadoras da Claro, Sky e DirecTV GO, ou seja, apenas assinantes da TV paga é quem tem o direito de acompanharem de maneira online. A plataforma, no entanto, não tem valor extra.

O torcedor deve acessar cada um dos serviços com o login e a senha da conta, procurar pelos canais da Conmebol e curtir o jogo de hoje na Libertadores.

Escalação

Escalação do Vélez: Hoyos; Guidara, De los Santos, Gómez, Ortega; Perrone, Garayalde, Orellano, Soñora, Janson; Lucas Pratto. Técnico: Julio Vaccari

Escalação do River Plate: Armani; Mammana, Díaz, Martínez, Casco; Pérez, Simón, Fernández; Alvarez, Barco e De La Cruz. Técnico: Marcelo Gallardo

Classificado em segundo lugar na fase de grupos, o Vélez faz uma temporada bastante irregular, tanto na Libertadores como no Campeonato Argentino. No último fim de semana o elenco argentino empatou com o Defensa y Justicia fora de casa.

Para o jogo desta quarta, deve manter a escalação principal para buscar a vantagem até a segunda partida das oitavas de final.

O River, por outro lado, é dono da segunda melhor campanha da fase de grupos na Libertadores. Ao terminar em primeiro lugar com 18 pontos, garantiu-se nas oitavas de final e com a vantagem para decidir em casa.

Agora, terá de se esforçar para enfrentar um adversário argentino e que já conhece muito bem. Por isso, Gallardo tem de pensar muito bem entre os desfalques que possui.

Leia também

+ Saiba qual vai ser a premiação da Copa do Brasil 2022