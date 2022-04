Onde assistir Vélez x Nacional ao vivo e horário da Libertadores (26/04)

Nesta terça-feira, Vélez e Nacional se enfrentam a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, pela terceira rodada do grupo C na Libertadores na temporada 2022. Dessa maneira, descubra onde assistir Vélez x Nacional ao vivo.

O elenco argentino busca a primeira vitória na competição para deixar a lanterna do grupo e buscar a classificação até a próxima fase. Já o time uruguaio, também com um ponto, precisa dos três pontos para chegar até a parte de cima e lutar pela vaga.

Onde assistir Vélez x Nacional ao vivo?

O duelo do Vélez e Nacional hoje vai passar no ESPN 4 e Star +, a partir das 19h15, no horário de Brasília.

A emissora transmite para todos os estados do Brasil a partida da Libertadores nesta terça-feira. Entretanto, somente assinantes da TV paga tem direito a acompanhar. Verifique se você possui o canal em sua plataforma.

Outra opção é assistir no Star +, streaming disponível tanto no site como no aplicativo. Basta entrar com o login e assistir ao vivo.

Ficha técnica de Vélez x Nacional hoje:

Data: 26/04/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

+ Fuso horário Catar: da Copa 2022: Brasil terá só vai jogar de madrugada

Escalação do Vélez x Nacional

Os times entram em campo nesta terça-feira completos, ou seja, nenhum dos dois apresentam novas baixas para o confronto desta terça-feira na Libertadores.

Escalação do Vélez:​ Hoyos, Guidara, De los Santos, Gómez, Ortega, Perrone, Cáseres, Florentín, Orellano, Janson e Lucas Pratto

Escalação do Nacional: Rochet, Cándido, Marichal, Léo Coelho, Rodriguez, Benitez, Carballo, Castro, Monzeglio, Trezza e Gigliotti

Confira no vídeo como foi o último jogo do Vélez na Libertadores.

Próximos jogos de Vélez e Nacional

Além da Libertadores, os times também disputam os torneios nacionais de seus países pela temporada.

O Vélez, time de Buenos Aires, joga o Campeonato Argentino, onde aparece em décimo lugar no Grupo B.

Já o Nacional do Uruguai está no Campeonato Uruguaio. A seguir, veja o calendário.

Vélez:

Vélez x Tigre – Sábado, 30/04 às 16h30 (Campeonato Argentino)

RB Bragantino x Vélez – Quinta-feira, 05/05 às 21h (Libertadores)

Nacional:

Nacional x Fénix – Sábado, 30/04 (Campeonato Uruguaio)

Estudiantes x Nacional – Terça-feira, 03/04 às 21h30 (Libertadores)

