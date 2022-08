Onde assistir Vélez x Talleres hoje (03/08): transmissão e horário

O torcedor quer saber onde assistir Vélez x Talleres hoje, quarta-feira em 3 de agosto, pela primeira rodada das quartas de final da Libertadores. A partida tem início às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Com transmissão ao vivo, acompanhe a partida ao vivo.

O Vélez deixou para trás o River Plate nas oitavas de final, enquanto o Talleres passou pelo Colón.

Onde assistir Vélez x Talleres hoje ao vivo

O jogo do Vélez x Talleres hoje será transmitido na ESPN e Star +, a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília. A partida é válida pelas quartas de final da Libertadores.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN está disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter a emissora em sua programação.

Online, onde assistir Vélez x Talleres hoje vai ser no Star +, streaming para assinantes disponível no celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do jogo do Vélez Sarsfield x Talleres hoje:

Data: Quarta-feira, 03/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina

Arbitragem: Wilmar Roldán

Onde assistir: ESPN e Star +

Prováveis escalações de Vélez x Talleres:

Provável escalação de Vélez: Hoyos; Jara, Matías de los Santos, Gómez, Ortega; Orellano, Garayalde, Perrone, Janson; Bou e Lucas Pratto. Técnico: Alexander Medina.

Provável escalação de Talleres: Herrera; Benavídez, Catalán, Suárez, Díaz; Valoyes, Oliva, Villagra, Godoy; Garro e Girotti. Técnico: Pedro Caixinha.

Premiação Libertadores 2022

O campeão da Libertadores em 2022 vai ganhar o total de R$83 milhões, ou U$16 milhões de acordo com a cotação de agosto.

Os valores foram divulgados pela Conmebol no início da temporada. Desde a fase de grupos até a semifinal, os times embolsam uma nova quantia cada vez que avançam para uma nova fase. Se o clube vence o seu confronto nas oitavas de final e se classifica para as quartas, o elenco ganha R$7,8 milhões.

Daí, se o clube avançar das quartas de final para a semifinal, o selecionado vai levar R$10 milhões. Os valores são distribuídos pela própria Conmebol como forma de recompensa por disputarem a competição.

Confira todos os valores da premiação da Libertadores 2022.

Fase de grupos: R$15,7 milhões (US$ 3 milhões)

Oitavas de final: R$5 milhões (US$ 1.05 milhão)

Quartas de final: R$7,8 milhões (US$ 1.5 milhão)

Semifinal: R$10 milhões (US$ 2 milhões)

Vice-campeão: R$31 milhões (US$ 6 milhões)

Campeão: R$83 milhões (US$ 16 milhões)

Quartas de final da Libertadores 2022

Restam apenas oito equipes na Copa Libertadores da América 2022. Disputada em jogos de ida e volta, cada elenco possui a oportunidade de receber os seus torcedores ao menos uma vez na rodada.

O chaveamento foi definido por sorteio da Conmebol. Os times com a melhor campanha decidem em casa o mata-mata da competição, com o chaveamento já definido na Libertadores.

Na Libertadores não tem gol fora de casa, o que indica que o critério de desempate utilizado é a disputa de pênaltis, iniciada 10 minutos após o fim do segundo tempo da partida de volta.

Athletico PR x Estudiantes

Atlético MG x Palmeiras

Flamengo x Corinthians

Vélez x Talleres

