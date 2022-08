Onde vai passar Athletico PR e Estudiantes hoje (4/8) horário ao vivo

Pela primeira partida das quartas de final, equipes disputam nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo

O torcedor quer saber onde vai passar Athletico PR e Estudiantes hoje, quinta-feira em 4 de agosto, na primeira partida das quartas de final da Libertadores. Com promessa de bom futebol e muita rivalidade, o duelo vai começar às 9 e meia da noite, pelo horário de Brasília, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O Athletico passou pelo Libertad nas oitavas de final, enquanto o elenco argentino venceu o Fortaleza.

Onde vai passar Athletico PR e Estudiantes hoje ao vivo?

O jogo do Athletico PR e Estudiantes hoje terá transmissão do Facebook, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). A partida é válida pelas quartas de final da Libertadores.

Sem transmissão pela TV, o confronto das quartas será exibido apenas online, através do canal da Libertadores no Facebook Watch. De graça, o torcedor deve procurar pela página da Conmebol na rede social, buscar o player do jogo e curtir ao vivo os melhores lances.

O Facebook está disponível no aplicativo do celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo do Athletico PR x Estudiantes hoje:

Data: Quinta-feira, 04/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

Onde assistir: Facebook da Conmebol Libertadores

Arbitragem:

Últimos jogos de Athletico PR x Estudiantes:

Esta é a primeira vez que as equipes de Athletico e Estudiantes, da Argentina, se enfrentam.

Prováveis escalações de Athletico PR x Estudiantes:

Para o confronto desta quinta-feira, Christian, Julimar e Reinaldo estão indisponíveis por lesão.

Provável escalação do Athletico PR: Bento; Thiago Heleno, Hernández, Pedro Henrique; Khellven, Fernandinho, Erick, Abner; Hugo Moura, David Terans e Cuello. Técnico: Felipão.

Os argentinos não possuem novas baixas.

Provável escalação do Estudiantes: Andújar; Lollo, Más, Morel, Godoy; Rodríguez, Zuqui, Castro, Piatti; Rollheiser e Leandro Nicolás Díaz. Técnico: Ricardo Zielinski

Onde será final Libertadores 2022?

A final da Libertadores 2022 vai acontecer no Estádio Monumental de Guayaquil, na cidade de Guayaquil, no Equador, em 29 de outubro, sábado com horário a ser definido.

Os dois finalistas vão disputar o título da mais importante competição sul-americano no futebol. Com o chaveamento já definido pela Conmebol, é possível saber quais serão os possíveis confrontos da decisão, além da grande chance de contar com ao menos um time brasileiro.

A final da Libertadores é disputa em jogo único desde 2019, por decisão unanime da entidade. No ano anterior, a final entre River Plate e Boca Juniors teve de ser transferida para Madrid, na Espanha, no Santiago Bernabéu após ataque da torcida vermelha ao ônibus do Boca. Por esse episódio, a final da Libertadores passou a ser jogada em campo neutro, com as duas torcidas divididas, e em uma partida.

Como ficou as quartas de final da Libertadores 2022?

Disputam as quartas de final da Libertadores as equipes de Athletico Paranaense, Estudiantes, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Vélez e Talleres. São cinco brasileiros e dois argentinos, o que indica a real possibilidade de uma final com um brasileiro ou até mesmo dois.

Disputados em duas mãos, jogos de ida e volta, o elenco com a melhor campanha até aqui garante a chance de jogar a volta em casa. Com isso, a soma dos placares entre os dois jogos indica quem é o vencedor do duelo.

Confira os jogos das quartas de final da Libertadores 2022.

Athletico PR x Estudiantes

Atlético MG x Palmeiras

Flamengo x Corinthians

Vélez x Talleres

